Sonsbeck verpasst Platz 1, Meerbusch rettet 2:2, Kleve & VfB jubeln

Der SV Sonsbeck hat die Niederlage von Tabellenführer Ratingen 04/19 am 8. Spieltag nicht nutzen, stattdessen ist jetzt der VfB Homberg neuer Zweiter. Im Keller jubeln der TSV Meerbusch und vor allem der 1. FC Kleve. Die Liga ist so eng wie lange nicht, weil zwischen Platz eins und 18 nur acht Punkte liegen - die Übersicht für die Oberliga Niederrhein.
Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben.
VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi
Tore: keine Tore
In einem größtenteils highlightarmen Spiel rangen die Sportfreunde Baumberg Tabellenführer Ratingen mit 1:0 nieder. Louis Klotz verzeichnete per Strafstoß den goldenen Treffer.
Sportfreunde Baumberg – Ratingen 04/19 1:0
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter, Cem Dag (58. Tim Knetsch), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz (78. Al-Hassan Turay), Shoyo Akaogi (31. Berkem Eyyrb Kurt), Timo Hölscher, André Mandt (90. Florian Haderer), Farhan Ghaznawi (64. Simone Lo Castro) - Trainer: Salah El Halimi
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (90. Rinor Rexha), Slone Matondo, Almedin Gusic, Clinton Asare, Umut Yildiz (80. Fabrizio Giuseppe Fili), Yannick Geisler (87. Jimmy Can Atila), Sven Kreyer (61. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (80. Eleftherios Vasileiadis) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 107
Tore: 1:0 Louis Klotz (45.+3 Foulelfmeter)
Selten hochklassig, zum Ende aber hochdramatisch: Dank zwei Treffern vom Elfmeterpunkt durch Alexander Lipinski befreite sich der KFC Uerdingen zumindest ergebnistechnisch aus einer leichten Krise. Für den Aufsteiger aus Neuss glich Emre-Ilhan Caraj zwischenzeitlich traumhaft aus.
KFC Uerdingen – Holzheimer SG 2:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (46. Anthony Oscasindas), Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (61. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (77. Batuhan Özden), Nedzhib Hadzha (87. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (61. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (65. Niklas Harth), Sakaki Ota (90. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (77. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Trainer: Christian Langner
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 1330
Tore: 1:0 Alexander Lipinski (83. Foulelfmeter), 1:1 Emre-Ilhan Caraj (86.), 2:1 Alexander Lipinski (90.+3 Foulelfmeter)
Rot: Jan Schumacher (90./Holzheimer SG/Notbremse)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst
