Sonsbeck verpasst Platz 1, Meerbusch rettet 2:2, Kleve & VfB jubeln

Der SV Sonsbeck hat die Niederlage von Tabellenführer Ratingen 04/19 am 8. Spieltag nicht nutzen, stattdessen ist jetzt der VfB Homberg neuer Zweiter. Im Keller jubeln der TSV Meerbusch und vor allem der 1. FC Kleve. Die Liga ist so eng wie lange nicht, weil zwischen Platz eins und 18 nur acht Punkte liegen - die Übersicht für die Oberliga Niederrhein.

Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben.

Selten hochklassig, zum Ende aber hochdramatisch: Dank zwei Treffern vom Elfmeterpunkt durch Alexander Lipinski befreite sich der KFC Uerdingen zumindest ergebnistechnisch aus einer leichten Krise. Für den Aufsteiger aus Neuss glich Emre-Ilhan Caraj zwischenzeitlich traumhaft aus.

KFC Uerdingen – Holzheimer SG 2:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (46. Anthony Oscasindas), Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (61. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (77. Batuhan Özden), Nedzhib Hadzha (87. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (61. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (65. Niklas Harth), Sakaki Ota (90. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (77. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Trainer: Christian Langner

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 1330

Tore: 1:0 Alexander Lipinski (83. Foulelfmeter), 1:1 Emre-Ilhan Caraj (86.), 2:1 Alexander Lipinski (90.+3 Foulelfmeter)

Rot: Jan Schumacher (90./Holzheimer SG/Notbremse)

Sonsbeck verpasst den Sprung auf Platz eins

Die Gäste setzten den ersten Stich. Etienne Feese feuerte nach Vorarbeit von Nick Sangl die Kugel unter das Tordach und versetzte Sonsbeck den ersten Nackenschlag (20.). Sonsbeck wurde im zweiten Durchgang stärker und schlugen hochverdient im zweiten Durchgang zurück. Sebastian Leurs fand mit seiner Hereingabe Linus Krajac, der für seinen fünften Saisontreffer einnickte (68.). Sonsbeck drückte in der Folge sogar noch auf den Siegtreffer, doch schlussendlich besorgte Leon Prokshi in der zweiten Welle nach einem Eckball die alte Führung wieder her (84.). Naturgemäß machte der SVS in der Folge noch einmal alles auf, doch blieb glücklos. Somit verpasst die Elf von Heinrich Losing den Sprung auf Platz eins. ________________ Meerbusch schockt die Schonnebecker Schwalben nur schwer

Es fing mehr als vielversprechend für den Vizemeister an. Nach Treffern von Lennon Jung (19.) und Robin Brandner (43.) deutete vieles auf einen Sieg des nominellen Favoriten hin. Doch Meerbusch bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf. Zunächst verkürzte Vincent Boldt vom Elfmeterpunkt (68.), woraufhin der TSV offenbar noch einmal Blut geleckt hatte. In der Nachspielzeit belohnte Micah Cain die Mühen mit dem viel umjubelten Ausgleichstreffer (90.+1), im Tableau rutscht Meerbusch dennoch weiter ab, nimmt für den Moment gar die rote Laterne an. ________________ Akpinar sichert Kleve drei Punkte

Umut Akpinar konnte in der Anfangsphase auf seinen Sohnemann Ilkay zählen, der nicht nur die frühe Führung erzielte (5.), sondern wenig später auch noch den nächsten Treffer nachlegte (19.). St. Tönis hatte zwar die Anfangsphase verschlafen, gewann aber zumindest die zweite Hälfte. Mario Knops verzeichnete mit einem wuchtigen Abschluss den einzigen Treffer nach dem Seitenwechsel (52.). Kleve rückt damit zumindest an die Nicht-Abstiegsplätze heran, St. Tönis darf vorsichtig nach unten schauen. ________________ Marcio Blank erlöst Homberg

Viel Spannung gab es zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem VfB Homberg, der in der Nachspielzeit siegte! Zunächst schoss Felix Hohmann das 1:0 für die Gäste (10.), allerdings glich Joshua Telesphore Kapenda nicht nur zeitig aus (18.), sondern brachte den ETB nach einer guten Stunde auch in Führung (62.). Doch Homberg biss sich weiter rein und kam durch Emir Demiri zum 2:2 (81.) - und dann sogar noch durch ein Traumtor von Marcio Blank zum Siegtreffer. Der Torjäger, der in der Landesliga zuletzt über 30 Buden schoss, setzte den Ball aus der Distanz in den Winkel. Der VfB ist jetzt Zweiter. ________________ Monheim mit starker Leistung

Beim SV Biemenhorst zeigte der 1. FC Monheim eine starke Leistung und führte schon zur Pause mit 3:0. Neben dem doppelten Mohamed El Mouhouti trafen auch Talha Demir und Tim Galleski, der im zweiten Durchgang in Bocholt den 4:0-Endstand markierte. Damit rutscht Biemenhorst auf einen Abstiegsplatz, weil parallel der FC Büderich siegte - und Monheim atmet auf: Der FCM klettert auf die Zehn. ________________ Büderich knackt Frintrop

Der FC Büderich verlässt durch einen knappen 3:2-Erfolg gegen Adler Frintrop den Tabellenkeller. Entscheidend war das 3:1 von Giovanni Nkeowa, denn in den Schlussminuten verkürzten die Essener noch einmal, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich

So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

