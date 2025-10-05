 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Umut Akpinar von Kleve (l.) gewinnt, Sonsbeck dagegen verliert.
Umut Akpinar von Kleve (l.) gewinnt, Sonsbeck dagegen verliert. – Foto: Arno Wirths

Sonsbeck verpasst Platz 1, Meerbusch rettet 2:2, Kleve & VfB jubeln

Oberliga Niederrhein: Der SV Sonsbeck kann den Patzer von Ratingen 04/19 nicht nutzen. Neuer Zweiter ist der VfB Homberg, den Marcio Blank spät jubeln lässt. Im Keller schafft der TSV Meerbusch ein Comeback gegen die SpVg Schonnebeck, der 1. FC Kleve jubelt sogar. Zwischen Platz eins und Rang 18 liegen nur acht Punkte.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der SV Sonsbeck hat die Niederlage von Tabellenführer Ratingen 04/19 am 8. Spieltag nicht nutzen, stattdessen ist jetzt der VfB Homberg neuer Zweiter. Im Keller jubeln der TSV Meerbusch und vor allem der 1. FC Kleve. Die Liga ist so eng wie lange nicht, weil zwischen Platz eins und 18 nur acht Punkte liegen - die Übersicht für die Oberliga Niederrhein.

________________

Keine Tore im Aufsteigerduell

Fr., 03.10.2025, 14:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0
Abpfiff

Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben.

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi
Tore: keine Tore

________________

Ratingen bleibt bei Baumberg zu blass

Fr., 03.10.2025, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
0
Abpfiff

In einem größtenteils highlightarmen Spiel rangen die Sportfreunde Baumberg Tabellenführer Ratingen mit 1:0 nieder. Louis Klotz verzeichnete per Strafstoß den goldenen Treffer.

Sportfreunde Baumberg – Ratingen 04/19 1:0
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter, Cem Dag (58. Tim Knetsch), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz (78. Al-Hassan Turay), Shoyo Akaogi (31. Berkem Eyyrb Kurt), Timo Hölscher, André Mandt (90. Florian Haderer), Farhan Ghaznawi (64. Simone Lo Castro) - Trainer: Salah El Halimi
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (90. Rinor Rexha), Slone Matondo, Almedin Gusic, Clinton Asare, Umut Yildiz (80. Fabrizio Giuseppe Fili), Yannick Geisler (87. Jimmy Can Atila), Sven Kreyer (61. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (80. Eleftherios Vasileiadis) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 107
Tore: 1:0 Louis Klotz (45.+3 Foulelfmeter)

________________

KFC mit Dusel und Lipinski zum Heimdreier gegen Holzheim

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
1

Selten hochklassig, zum Ende aber hochdramatisch: Dank zwei Treffern vom Elfmeterpunkt durch Alexander Lipinski befreite sich der KFC Uerdingen zumindest ergebnistechnisch aus einer leichten Krise. Für den Aufsteiger aus Neuss glich Emre-Ilhan Caraj zwischenzeitlich traumhaft aus.

KFC Uerdingen – Holzheimer SG 2:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (46. Anthony Oscasindas), Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (61. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (77. Batuhan Özden), Nedzhib Hadzha (87. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (61. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (65. Niklas Harth), Sakaki Ota (90. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (77. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Trainer: Christian Langner
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 1330
Tore: 1:0 Alexander Lipinski (83. Foulelfmeter), 1:1 Emre-Ilhan Caraj (86.), 2:1 Alexander Lipinski (90.+3 Foulelfmeter)
Rot: Jan Schumacher (90./Holzheimer SG/Notbremse)

________________

Sonsbeck verpasst den Sprung auf Platz eins

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Die Gäste setzten den ersten Stich. Etienne Feese feuerte nach Vorarbeit von Nick Sangl die Kugel unter das Tordach und versetzte Sonsbeck den ersten Nackenschlag (20.). Sonsbeck wurde im zweiten Durchgang stärker und schlugen hochverdient im zweiten Durchgang zurück. Sebastian Leurs fand mit seiner Hereingabe Linus Krajac, der für seinen fünften Saisontreffer einnickte (68.). Sonsbeck drückte in der Folge sogar noch auf den Siegtreffer, doch schlussendlich besorgte Leon Prokshi in der zweiten Welle nach einem Eckball die alte Führung wieder her (84.). Naturgemäß machte der SVS in der Folge noch einmal alles auf, doch blieb glücklos. Somit verpasst die Elf von Heinrich Losing den Sprung auf Platz eins.

________________

Meerbusch schockt die Schonnebecker Schwalben nur schwer

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
2
2
Abpfiff
Es fing mehr als vielversprechend für den Vizemeister an. Nach Treffern von Lennon Jung (19.) und Robin Brandner (43.) deutete vieles auf einen Sieg des nominellen Favoriten hin. Doch Meerbusch bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf. Zunächst verkürzte Vincent Boldt vom Elfmeterpunkt (68.), woraufhin der TSV offenbar noch einmal Blut geleckt hatte. In der Nachspielzeit belohnte Micah Cain die Mühen mit dem viel umjubelten Ausgleichstreffer (90.+1), im Tableau rutscht Meerbusch dennoch weiter ab, nimmt für den Moment gar die rote Laterne an.

________________

Akpinar sichert Kleve drei Punkte

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
1
Abpfiff

________________

Marcio Blank erlöst Homberg

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
3
Abpfiff
Viel Spannung gab es zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem VfB Homberg, der in der Nachspielzeit siegte! Zunächst schoss Felix Hohmann das 1:0 für die Gäste (10.), allerdings glich Joshua Telesphore Kapenda nicht nur zeitig aus (18.), sondern brachte den ETB nach einer guten Stunde auch in Führung (62.). Doch Homberg biss sich weiter rein und kam durch Emir Demiri zum 2:2 (81.) - und dann sogar noch durch ein Traumtor von Marcio Blank zum Siegtreffer. Der Torjäger, der in der Landesliga zuletzt über 30 Buden schoss, setzte den Ball aus der Distanz in den Winkel. Der VfB ist jetzt Zweiter.

________________

Monheim mit starker Leistung

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
0
4
Abpfiff
+Video
Beim SV Biemenhorst zeigte der 1. FC Monheim eine starke Leistung und führte schon zur Pause mit 3:0. Neben dem doppelten Mohamed El Mouhouti trafen auch Talha Demir und Tim Galleski, der im zweiten Durchgang in Bocholt den 4:0-Endstand markierte. Damit rutscht Biemenhorst auf einen Abstiegsplatz, weil parallel der FC Büderich siegte - und Monheim atmet auf: Der FCM klettert auf die Zehn.

________________

Büderich knackt Frintrop

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
3
2
Abpfiff
Der FC Büderich verlässt durch einen knappen 3:2-Erfolg gegen Adler Frintrop den Tabellenkeller. Entscheidend war das 3:1 von Giovanni Nkeowa, denn in den Schlussminuten verkürzten die Essener noch einmal, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

André Nückel