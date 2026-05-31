Sonsbeck & Baumberg sind durch, dahinter gibt es viele Fragezeichen

Sonsbeck und Baumberg sind durch. – Foto: Arno Wirths

Der VfL Jüchen-Garzweiler, der 1. FC Monheim, die Holzheimer SG, DJK Adler Union Frintrop und der 1. FC Kleve könnten die Saison nämlich punktgleich beenden. Dann gäbe es eine Split-Tabelle, die am Abend noch auf FuPa folgt.

Am 33. und damit vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein haben der SV Sonsbeck und die Sportfreunde Baumberg den Klassenerhalt gefeiert. Während der VfB Homberg noch eine kleine Chance hat und den 1. FC Kleve bezwingen muss, wird es auf der anderen Seite kompliziert.

Wer zu spät zum Spiel zwischen dem SV Sonsbeck und SC St. Tönis kam, verpasste direkt einige Tore. Schon nach neun Minuten führten die Gastgeber mit 3:1, Klaus Keisers traf unter anderem doppelt. Die Marschroute war klar: Gewinnt die Elf von Heinrich Losing gegen den Pokalfinalisten, wäre der Klassenerhalt perfekt. Seine Truppe lieferte und holte einen 4:2-Erfolg. Der SVS hat vier Punkte Vorsprung, drei Zähler sind noch zu vergeben.

________________ Frintrop verpasst Überraschung

Die Adler der DJK Adler Union Frintrop verpassten einen Coup beim Titelkandidaten Ratingen 04/19. Zwar glich Timo Dapprich nach 67 Minuten aus, doch Ratingen feierte noch einen 3:1-Erfolg. Damit geht der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag. ________________ HSG könnte 0:0 zum Ligaverbleib reichen

Die Holzheimer SG entführte einen Punkt bei Blau-Weiß Dingden und hat durch die Nullnummer drei Punkte Vorsprung auf Frintrop und den 1. FC Kleve. Die HSG hat den direkten Vergleich gegen Frintrop und Kleve gewonnen, allerdings könnte es zu einer kuriosen Situation kommen, dass am Ende vier oder fünf Teams 41 Punkte haben. Hierzu muss die Redaktion nachrechnen, denn bei Punktgleichheit von drei oder mehr Mannschaften wird eine eigene Tabelle zur Klärung herangezogen. ________________ Kleve hält Chance am Leben

Auch der 1. FC Kleve hat noch eine Chance auf den Ligaverbleib. Nach einem umkämpften 4:3-Erfolg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, Niklas Klein-Wiele erzielte sagenhaft alle Klever Tore, kann Kleve mit einem Sieg in Homberg den Klassenerhalt schaffen, braucht aber Schützenhilfe. ________________ Büderich in der besten Position

________________ Homberg hat noch eine kleine Chance Gestern, 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck VfB Homberg VfB Homberg 4 0 Der VfB Homberg verlor schon am Samstag mit 0:4 gegen die SpVg Schonnebeck und musste entsprechend am Sonntag die Spiele der Konkurrenz genau verfolgen. Weil Büderich in Jüchen siegte, hat Homberg noch eine Mini-Chance auf den Klassenerhalt: Der VfB muss im direkten Duell Kleve schlagen und hoffen, dass Büderich verliert und Frintrop maximal einen Punkt holt. Dann hätte der VfB jeweils den direkten Vergleich gewonnen und würde auf Rang 14 springen. ________________ Baumberg durch Der FC Büderich hat zum Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg alles in der eigenen Hand. Durch einen 4:2-Erfolg beim VfL Jüchen-Garzweiler klettert der FCB auf Rettungsposition 14 und sichert sich den Klassenerhalt mit einem Sieg gegen Baumberg. Auch eine Niederlage oder ein Remis können reichen. Auf Jüchen wartet dagegen eine seltsame Konstellation: Monheim, Frintrop und Kleve können noch gleichziehen, dann kommt es auf die direkten Vergleiche an.

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Biemenhorst Biemenhorst 7 1 Abpfiff Mit einem 7:1-Kantersieg gegen Absteiger SV Biemenhorst haben die Sportfreunde Baumberg den Klassenerhalt perfekt gemacht. Angeführt vom bärenstarken Tim Knetsch, der im ersten Durchgang einen lupenreinen Hattrick erzielte, sichern sich die Monheimer mit 44 Punkten den Klassenerhalt. ________________ Monheim kassiert späten Knockout Heute, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. FC Monheim FC Monheim 1 0 Abpfiff Tief in der Nachspielzeit kassierte der 1. FC Monheim beim VfB 03 Hilden das 0:1 und bleibt deshalb bei 40 Punkten. Am letzten Spieltag geht es gegen Ratingen, Monheim braucht dann einen Heimsieg, um auf Nummer sicher zu gehen. Ob 41 Punkte reichen, reicht FuPa nach.

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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