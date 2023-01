Sonsbeck überzeugt im ersten Testspiel Die Oberliga-Fußballer waren mit 3:1 bei Fichte Lintfort erfolgreich. Klaus Keisers machte mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam. Meik Bodden, der Trainer des Landesligisten, verteilte Lob an seine Elf.

Der Kunstrasenplatz in Kamp-Lintfort war am Sonntag gut besucht. Auch der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens wollte sich ein Bild davon machen, in welcher Verfassung sich die Mannschaft von Heinrich Losing nach einer Woche Training im neuen Jahr präsentiert. Und er sah einen von Beginn an überzeugenden Auftritt. Die Partie hatte vom Anpfiff weg viel Tempo zu bieten. Bereits früh auffällig: Die Gäste pressten extrem hoch. Mit Erfolg. Marvin von Zabiensky erzwang einen Ballgewinn für Keisers, der im Eins-gegen-eins gegen Schlussmann Stefan Hüpen die Nerven behielt und sicher zum 1:0 einschob (6.). Die Führung hielt nur eine gute Viertelstunde, ehe Carlos Pin nach 21 Minuten für den Ausgleich sorgte. Die Sonsbecker Abwehr sah da nicht gut aus.

Fast hätte der ehemalige Akteur des GSV Moers die Partie sogar noch gedreht, bis die Sonsbecker wieder die Kontrolle über das Spiel übernehmen konnten. Noch vor der Halbzeit erzielte Keisers das 2:1, nachdem Alexander Maas kurz zuvor noch eine große Möglichkeit vergeben hatte. Diesmal tunnelte der Offensivmann Hüpen nach einem erneut hohen Ballgewinn durch Luca Janßen (41.).

Losing brachte nach dem Seitenwechsel vier frische Kräfte in die Partie. Und die Rot-Weißen kamen gut aus der Kabine. Pütz eroberte die Kugel kurz vor dem Sechzehner und schloss unhaltbar zum 3:1 ab. Jonas Holzum konnte sich im zweiten Durchgang das eine oder andere Mal auszeichnen. Der Sonsbecker Keeper erwischte einen starken Tag, obwohl durch den extremen Wind die Flugkurve des Balls gerade für die Torhüter nicht immer leicht einzuschätzen war. Die Losing-Elf ließ gegen Ende noch einige Chancen zu. Nach 70 Minuten schwanden die Kräfte auf beiden Seiten. Zehn Minuten vor Ende scheiterte der eingewechselte Jamie van de Loo aus kurzer Distanz noch am rechten Außenpfosten. Es blieb beim 3:1, auch dank eines überragenden Sonsbecker Keepers.

Zufriedene Trainer auf beiden Seiten

Heinrich Losing war mit Blick auf den ersten Auftritt im neuen Jahr insgesamt zufrieden. „Es war natürlich nicht alles gut, das ist zu diesem Zeitpunkt normal. Wichtig war, dass die Jungs gewollt haben. Das Anlaufverhalten war nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hätten wir uns noch mehr erarbeiten und erkämpfen können. Insgesamt haben wir zu viele Torchancen zugelassen“, fasste der Coach zusammen, der durch einige kurzfristige Ausfälle am Sonntag auf einen dünnen Kader zurückgreifen musste. In der kommenden Trainingswoche möchte Losing unter anderem weiter an der mentalen Stärke und der Kommunikation auf dem Platz arbeiten. „Das ist ein Entwicklungsprozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist“, stellte der Trainer klar.

Sein Gegenüber Meik Bodden war wichtig, dass der Gegner seiner Landesliga-Mannschaft die Fehler von Beginn an aufzeigte. „Trotzdem haben wir ein Riesenspiel gemacht. Es war ein toller erster Auftritt“, meinte der 35-Jährige, der neben Carlos Pin auch seinen neuen Stürmer Jannick Kastner lobte. Florian Ortstadt hingegen konnte nach seiner langwierigen Knieverletzung noch nicht mitwirken. Während die Lintforter am kommenden Sonntag gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Budberg testen, hat der SVS schon am Dienstagabend (19.30 Uhr) den Bezirksligisten VfL Tönisberg im Willy-Lemkens-Sportpark zu Gast.