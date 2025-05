Sonsbeck verlor gegen Nettetal. – Foto: Markus Verwimp

Sonsbeck macht nächsten Zugang fix Oberliga: Über die 1:3-Niederlage in Nettetal ärgern sich Trainer wie Spieler. Jonas Holzum, Sebastian Leurs und Tobias Meier reden Klartext. Ein offensiver Außenspieler von einem Landesliga-Klub gabdem SVS jetzt seine Zusage. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SV Sonsbeck Nettetal Leon Hammerschmidt

Der SV Sonsbeck verliert auch das dritte Spiel in Folge in der Oberliga. Auch beim Kellerkind Union Nettetal zogen die Rot-Weißen den Kürzeren und unterlagen mit 1:3 (0:0). Lediglich Alexander Maas traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Cheftrainer Heinrich Losing und die Führungsspieler Jonas Holzum, Tobias Meier und Sebastian Leurs, der in Nettetal als Kapitän auflief, bemängelten die Fahrlässigkeit sowie Unkonzentriertheit bei den Gegentoren.

Youngster schlägt beim SVS auf Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen verkündete derweil einen weiteren Neuzugang. Mit Leon Hammerschmidt wurde ein offensiver Außenspieler verpflichtet, der in seinem ersten Seniorenjahr für den Landesligisten DJK Dilkrath in 24 Spielen auf sechs Treffer kam. Zuvor trug er unter anderem in der Jugend das Trikot der SGS Schönebeck und VfB Speldorf . Hammerschmidt ist der 17. Spieler für den Kader der Saison 2025/2026.

In Nettetal hatten sich die Rot-Weißen einiges vorgenommen. Aber die Gäste konnten erneut nicht das Maximum auf den Platz bringen. Die personelle Situation zwang Losing zu einigen Veränderungen. In der Zentrale fehlte eine erfahrende Achse. In der Innenverteidigung ersetzten Tobias Meier und Luca Meyers-Richter die etatmäßigen Robin Schoofs (fünfte gelbe Karte) und Philipp Elspaß (Nasenbeinbruch). Im Mittelfeld liefen Ruben Martens und David Somodi auf. Nicht zur Verfügung standen Jannis Pütz, Luca Terfloth und auch Linus Krajac, der sich beim Training verletzte und wegen eines dicken Knöchels ausfiel.