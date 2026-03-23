Sonsbeck läuft 0:3 vergebens hinterher

Eine ärgerliche 2:3 (1:3)-Schlappe hat der SV Sonsbeck vor 250 Zuschauern gegen den 1. FC Monheim kassiert. Dabei war es besonders die erste Hälfte, in der sich die Hausherren durch eine der schwächsten Saisonleistungen ins Hintertreffen brachten.
Schöner Fußball war auf dem tiefen Boden und im Abstiegskampf von vornherein nicht zu erwarten gewesen. So waren es hüben wie drüben lange Bälle, mit denen die Mannschaften versuchten, in den gegnerischen Strafraum vorzurücken. So flipperte der Ball zwischen den Strafräumen, ohne dass irgendein Team sich eine Chance erarbeitete. So fiel das 0:1 auch aus dem Nichts. Aus einem Einwurf auf der rechten Abwehrseite des SVS konnte sich Monheim durchsetzen bis zur Grundlinie, der Ball wurde lehrbuchmäßig zurück Richtung Strafraumeck gespielt, wo Talha Demi aus rund zwölf Metern das Leder im kurzen Eck versenkte (11.).
„Nicht so schlimm“, hofften die meisten der Zuschauer nach dem schnellen Ausgleich, den der SVS schön erspielte. Da gewann Kapitän Robin Schoofs einen langen Ball der Gäste und legte den per Kopf auf Tymoteusz Miller ab, Doppelpass mit Klaus Keisers und trocken versenkte Miller flach am entgegeneilenden Keeper vorbei (18.). Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn mit dem zweiten Abschluss aufs Tor gelang den Gästen der zweite Treffer. Und erneut sah die Sonsbecker Defensive nicht gut aus.
Diesmal kam der Angriff über den anderen Flügel: Erneut der Pass, diesmal quasi quer durch den Strafraum, wo Leonard Bajraktari abstaubte (24.). Diese erneute Führung brachte Monheim tatsächlich Sicherheit. Allerdings agierte Sonsbeck planlos. Das ging mit dem Spielaufbau los. Entweder wurde der Ball „hinten raus gepöhlt“ oder mit dem Abspiel gewartet, bis ein Gegenspieler dicht genug heran war, um den Pass zu blockieren. So spielte sich das Geschehen eigentlich nur noch in der Sonsbecker Hälfte ab – und mit dem dritten Abschluss Richtung Tor ging Monheim 3:1 in Front.
Erneut erfolgte der Angriff über die rechte Sonsbecker Abwehrseite nach einem abgefangenen Angriff, erneut wurde der Ball quer auf die andere Strafraumseite gelegt und erneut war Bajraktari sträflich allein und versenkte sicher (31.). Danach kam der SV Sonsbeck bis zur Pause nicht mehr aus der eigenen Hälfte, allerdings der Gast auch zu keiner vernünftigen Torchance mehr.
„Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren“, meinte Klaus Keisers. „Ein 1:3 ist schon eine heftige Hypothek. Nach der Pause haben wir es besser gemacht. Mit etwas mehr Glück schaffen wir zumindest den Ausgleich.“ Heinrich Losing sah es ähnlich. „Die erste Hälfte haben wir total verschlafen, nahezu alle zweiten Bälle landeten beim Gegner, der wesentlich giftiger und galliger agierte“, so der Coach, der eine bessere zweite Hälfte präsentiert bekam.
Tatsächlich dauerte es zwar ein paar Minuten, aber dann drückte der mit drei frischen Kräften aus der Pause gekommene SVS etwas mehr aufs Tempo. Die Passgenauigkeit war zwar immer noch optimierungsbedürftig, aber dennoch kam Sonsbeck in gute Situationen. Mit ein klein wenig Spielglück hätte Keisers den Pass von Lorik Rama zwischen herauseilendem Gästekeeper und dem aufmerksamen Verteidiger Biskup vorbei eingenetzt. Oder Miller den guten Angriff von Rama, der dann quer an die andere Seite des Fünf-Meter-Raums legt, den Ball einfach über die Linie gedrückt. „Den muss ich machen, aber da war tatsächlich noch ein Verteidiger leicht dran. Da ist der Ball versprungen“, erklärte Miller.
So blieb‘s beim Anschlusstreffer durch Rama nach einer geklärten Ecke, den er aus rund 18 Metern flach ins kurze Eck setzte. Marco de Stefano hatte später noch einmal eine gute Abschlusschance, kam allerdings leicht in Rücklage. „Heute passte eben alles zusammen“, klang es seitens Losing etwas resigniert, allerdings nur über diese Partie. Kommenden Freitag werde seine Mannschaft beim Tabellenzweiten in Hilden ein anderes Gesicht zeigen, versprach er.