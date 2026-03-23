Sonsbeck läuft 0:3 vergebens hinterher Oberligist SV Sonsbeck verliert das Heimspiel gegen den 1. FC Monheim in der ersten Hälfte. 2:3 heißt es am Ende. von RP / Camillo Kluge · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Sonsbeck verliert mit 2:3 gegen Monheim – Foto: Ulrich Laakmann

Eine ärgerliche 2:3 (1:3)-Schlappe hat der SV Sonsbeck vor 250 Zuschauern gegen den 1. FC Monheim kassiert. Dabei war es besonders die erste Hälfte, in der sich die Hausherren durch eine der schwächsten Saisonleistungen ins Hintertreffen brachten.

Defensive des SV zu anfällig Schöner Fußball war auf dem tiefen Boden und im Abstiegskampf von vornherein nicht zu erwarten gewesen. So waren es hüben wie drüben lange Bälle, mit denen die Mannschaften versuchten, in den gegnerischen Strafraum vorzurücken. So flipperte der Ball zwischen den Strafräumen, ohne dass irgendein Team sich eine Chance erarbeitete. So fiel das 0:1 auch aus dem Nichts. Aus einem Einwurf auf der rechten Abwehrseite des SVS konnte sich Monheim durchsetzen bis zur Grundlinie, der Ball wurde lehrbuchmäßig zurück Richtung Strafraumeck gespielt, wo Talha Demi aus rund zwölf Metern das Leder im kurzen Eck versenkte (11.).

„Nicht so schlimm“, hofften die meisten der Zuschauer nach dem schnellen Ausgleich, den der SVS schön erspielte. Da gewann Kapitän Robin Schoofs einen langen Ball der Gäste und legte den per Kopf auf Tymoteusz Miller ab, Doppelpass mit Klaus Keisers und trocken versenkte Miller flach am entgegeneilenden Keeper vorbei (18.). Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn mit dem zweiten Abschluss aufs Tor gelang den Gästen der zweite Treffer. Und erneut sah die Sonsbecker Defensive nicht gut aus.

Diesmal kam der Angriff über den anderen Flügel: Erneut der Pass, diesmal quasi quer durch den Strafraum, wo Leonard Bajraktari abstaubte (24.). Diese erneute Führung brachte Monheim tatsächlich Sicherheit. Allerdings agierte Sonsbeck planlos. Das ging mit dem Spielaufbau los. Entweder wurde der Ball „hinten raus gepöhlt“ oder mit dem Abspiel gewartet, bis ein Gegenspieler dicht genug heran war, um den Pass zu blockieren. So spielte sich das Geschehen eigentlich nur noch in der Sonsbecker Hälfte ab – und mit dem dritten Abschluss Richtung Tor ging Monheim 3:1 in Front. Erneut erfolgte der Angriff über die rechte Sonsbecker Abwehrseite nach einem abgefangenen Angriff, erneut wurde der Ball quer auf die andere Strafraumseite gelegt und erneut war Bajraktari sträflich allein und versenkte sicher (31.). Danach kam der SV Sonsbeck bis zur Pause nicht mehr aus der eigenen Hälfte, allerdings der Gast auch zu keiner vernünftigen Torchance mehr.