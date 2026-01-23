Sonsbeck II klärt Trainerfrage vor Wiederholungsspiel

Ohne ein einziges Testspiel absolviert zu haben, geht’s für die A-Liga-Fußballer des SV Sonsbeck II am Sonntag auf heimischem Kunstrasen schon wieder um Punkte. Die vom Kreis-Sportgericht angesetzte Wiederholungspartie gegen den Rumelner TV steigt ab 15 Uhr.

Selim Karka, der einzige Winter-Zugang des Aufsteigers, wird gleich in der Startelf stehen. Beim SV Sonsbeck II wurde zu Jahresbeginn die Zeit genutzt, um mit dem Trainerduo der zweiten Mannschaft zu verlängern. „Wir machen weiter“, bestätigte Norbert Quinders. Mit Alexander Gellings an seiner Seite möchte er in der Endabrechnung in der A-Liga-Tabelle auf einem stabilen Mittelfeldplatz landen. „Rang zehn oder elf wäre schon in Ordnung“, so Quinders. Aktuell ist Sonsbeck II Zwölfter, die Abstiegsplätze sind weit weg.

Sprung auf Platz sieben bei Sieg

Mit einem Dreier am Sonntag würden die Rot-Weißen einen gewaltigen Satz auf Rang sieben machen und auf einen Punkt an den RTV heranrücken. Seine Mannschaft habe „richtig Bock auf Fußball“, meinte Quinders. Das spiegele die hohe Trainingsbeteiligung wider. Die beiden geplanten Testspiele gegen den 1. FC Lintfort II und Sterkrade 72 fielen aus. Ein Fußballer wird in der Winter-Vorbereitung schmerzlich vermisst: Tim Reuters. Der 23-Jährige musste sich einer Meniskus-Operation unterziehen und fehlt monatelang. Quinders: „In der Rückserie plane ich nicht mit ihm.“ Dagegen ist Selim Karka, Rückkehrer vom Bezirksligisten VfL Repelen, fest eingeplant. Gegen Rumeln werde er „irgendwo“ im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verstärkung aus dem Oberliga-Kader „herunterkommt“.

Regelverstoß sorgt für Wiederholung

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Sonsbeck II und Rumeln war mit 4:2 an die Gastgeber gegangen. Da der Schiri einen Regelverstoß beging und die Duisburger Protest einlegten, sehen sich die Teams am 25. Januar – eine Woche vor dem offiziellen Restart – im Sportpark wieder.