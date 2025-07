Sonsbeck geht an die Belastungsgrenze

Die sechs Tage nach der 0:6-Niederlage gegen den MSV Duisburg waren beim SV Sonsbeck besonders intensiv. In der Woche vor dem zweiten Testspiel der laufenden Sommervorbereitung gegen den SV Budberg (2:0) wollte Heinrich Losing bewusst, dass seine Spieler an ihre Belastungsgrenzen gehen. „Es war kein super Spiel von uns, aber wir konnten einiges umsetzen, hatten die klareren Chancen und haben die Null gehalten. Das war das Wichtigste nach einer so harten Woche“, zeigte sich der Sonsbecker Trainer mit dem Auftritt zufrieden. Linus Krajac per direktem Freistoß (20.) und Neuzugang Mahmud Sahintürk per Kopfball nach einer Ecke (87.) waren für den SVS erfolgreich.

Nach zwei Tagen Verschnaufpause bereitet sich der Oberligist mit weiteren Spielformen nun auf den nächsten Test am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den 1. FC Lintfort vor. Gut möglich, dass Losing dann auch ein anderes System ausprobieren wird. Der sich weiter im Aufbau befindende SVB-Neuzugang Jamie van de Loo konnte das Duell bei seinem alten Verein nur vom Rand verfolgen.

Beim SV Budberg zeigte sich trotz der Niederlage vor allem eines: Die vielen Laufeinheiten der vergangenen Tage trägt beim Landesligisten Früchte. „Das war extrem gut“, lobte Tim Wilke. „Wir hatten auch offensiv guten Ballbesitz in wichtigen Räumen, konnten uns zwar nicht mit einem Tor belohnen, haben aber Schritt gehalten.“ Der Trainer hob nach zehn Tagen Training den guten Fitnessstand seiner Mannschaft hervor. Es habe in der Vergangenheit auch schon mal unglücklichere Phasen zum jetzigen Stand gegeben.

Unter den acht Einwechselspielern durfte sich für knapp 20 Minuten im Willy-Lemken-Sportpark zudem ein neues Gesicht empfehlen. Ceyhun Dagdemir ist der Neffe des einstigen Orsoyers Erkan Ayna, der in der dritten Mannschaft spielt. Der bullige, türkische Angreifer stammt aus Berlin, ist aktuell für drei Wochen vor Ort, um seinen Wohnsitz nach Duisburg zu verlegen. Ab dem 1. September wird der 19-Jährige, der schon in der abgelaufenen Spielzeit mit den Budbergern trainierte, ein festes Kadermitglied werden.

Dagdemir spielte in Hauptstadt in der abgelaufenen Saison für den BFC Preußen im Pendant zur hiesigen A-Jugend-Niederrheinliga, sammelte dort 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Assists) und ist in Budberg als nachrückender Mittelstürmer eingeplant. „Er ist ein feiner Fußballer und ein demütiger, lernbereiter Typ. Er hat uns vor allem läuferisch überrascht, ist im Training super willig und wird die Herausforderrolle hinter Moritz Paul einnehmen. Er könnte auch mal die zweite Spitze bilden“, schwärmt Wilke von seinem dritten externen Sommerneuzugang.

Klarer Erfolg gegen Kevelaer

Am Sonntagmittag testete der SV Budberg auf eigener Anlage noch gegen den Bezirksligisten Kevelaerer SV und siegte souverän mit 4:0 (2:0). Bis auf Torhüter Lorenz Delgado, der durchspielte, ließ Wilke je Halbzeit mit zwei komplett unterschiedlichen Startformationen auflaufen. Finn Berg (25.), Lennart Severith (29.) Devin Warnke (65.) und Moritz Paul (86.) erzielten die Treffer.

„Kevelaer hatte nur eine Chance. Wir hatten wie erwartet mehr Ballbesitz und waren etwas müde, wodurch sich am Ende jeder Hälfte ein paar Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Wir müssen im letzten Drittel noch zielstrebiger sein. Aber es ist noch früh und die Jungs haben den Job erfüllt“, resümierte der Coach.

Am bevorstehenden, trainingsfreien Parookaville-Wochenende werden die Budberger kein Testspiel bestreiten. Weiter geht’s am Mittwoch, 23. Juli, gegen den Bezirksligisten TuS Xanten. Der SV Sonsbeck testet am nächsten Freitag, 19.30 Uhr, daheim gegen den 1. FC Lintfort.