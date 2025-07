Sonsbeck bleibt gegen den MSV ohne Ehrentor

Der Außenseiter spielte in der ersten Viertelstunde munter mit. Jedoch nahm der Druck des Drittligisten von Minute zu Minute zu, Sonsbeck wurde in die Defensive gedrängt. Der MSV fand aber vorerst kein Mittel, die gut gestaffelte Abwehr zu durchbrechen. Sonsbeck setzte Nadelstiche.

SVS-Cheftrainer Heinrich Losing startete mit zwei Zugängen in der Anfangsformation. Im Tor gab Jan Fauseweh sein Debüt. Semih Güngör ersetzte den verhinderten Robin Schoofs in der Innenverteidigung. Beide machten eine gute Partie. Auf Duisburger Seite schickte Dietmar Hirsch vier Neuverpflichtungen auf den Rasen. Bei Dauerregen durften sich Rasim Bulic (auf der 6er Position), Niklas Jessen (rechter Außenverteidiger), Christian Viet (zentrale Mittelfeld) und Tim Heike (Mittelstürmer) präsentieren.

Zwei Schrecksekunden gab’s bei den Gastgebern: In der 24. Minute blieb Niklas Binn (Sprunggelenk) am Boden liegen. Wenig später klagte Fausweh über Knieschmerzen (37.). Beide konnten nach kurzen Behandlungen weiterspielen. Kurz vor der Pause schlug der Favorit zu. Tim Heike brachte die Gäste mit einem Doppelpack auf die Gewinnerstraße.

Die Chancen

Die erste vielversprechende Möglichkeit gehörte dem Gastgeber. David Somodi setzte einen Schuss von der Strafraumgrenze ab (6.). Direkt im Gegenzug wurde Fauseweh getestet. Gleich drei Schüsse von Can Coskun, Jessen und Viet entschärfte die neue Nummer eins binnen Sekunden. In der 25. Minute sahen die 900 Zuschauer einen schönen Konter von den Rot-Weißen. Ruben-Joan Martens erkämpfte sich den Ball in der Vorwärtsbewegung der Zebras und bediente Klaus Keisers, der mit seiner Großchance an MSV-Keeper Julius Paris scheiterte.

Die beste MSV-Möglichkeit hatte Heike mit einem Kopfball an den rechten Pfosten. Vorausgegangen war eine Ecke von Patrick Sussek (29.). Nur eine Minute später erneut Aluminium: Sussek setzte das Leder aus 18 Metern an den Außenpfosten. In der 32. Minute hatte der MSV eine Chance von Jakob Bookjans aus der Distanz, aber sein Schuss landete in den Armen von Fauseweh. Auf der anderen Seite versuchte es Binn, der in der neuen Saison mit der Nummer 9 (von Shawn Kiyau) auflaufen wird, aus spitzem Winkel. Der Ball rauschte nur knapp am MSV-Tor vorbei (34.).

Die Tore

Neuzugang Heike zirkelte ein Freistoß aus 18 Metern unhaltbar zum 1:0 (42.) ins Netz. Vorausgegangen war ein unnötiges Foul von Keisers. Nur eine Minute später erhöhte Heike nach Zuspiel von Bookjans auf 2:0 (43.).

Die zweite Halbzeit

Mit einer personellen Veränderung starteten die Rot-Weißen nach dem Wechsel. Für Fauseweh rückte für Jannik Hinsenkamp ins Tor. Die Gäste wechselten bis auf Keeper Paris und Bulic komplett durch. Der MSV drückte dem Spiel jetzt seinen Stempel auf. Sonsbeck kam kaum noch zu Entlastungsangriffen.

Die Chancen

In der 58. Minute spielten sich Jesse Tugbenyo und Steffen Meuer mit einem Doppelpass durch die Sonsbecker Hintermannschaft. Tugbenyos Abschluss parierte Hinsenkamp. Keisers sah das Duisburgs Keeper zu weit vor seinem Tor stand und versuchte es mit einem Weitschuss knapp hinter der Mittellinie (68.). Aber der zurückeilende Jihan Masseling war noch rechtzeitig zur Stelle. Für ordentlich Schwung sorgte Simon Symalla auf der linken Außenbahn. Hinsenkamp konnte sein Schuss gerade noch zur Ecke lenken (71.). Auch in der 79. Minute verpasste Symalla einen weiteren MSV-Treffer.

Die Tore

Nach Ecke von Conor Noß köpfte Ben Schlicke zum 3:0 (51.) ein. Aus dem Gewühl drückte Meuer den Ball zum 4:0 (61.) über die Linie. Symalla erzielte mit einem Distanzschuss das 5:0 (65.). Meuer machte das halbe Dutzend voll. Nach Flanke von Tugbenyo traf er zum 6:0 (86.).