Sonny Kittel bewahrt SV Bauerbach vor einem Fehlstart

Wetzlar . Bereits am ersten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga hat Titelmitfavorit SV Bauerbach einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Bis zur 89. Minute lag der SVB gegen die U23 des SC Waldgirmes mit 1:2 in Rückstand, eher der ehemalige Profi Sonny Kittel per Elfmeter immerhin noch das Remis rettete.
Der FV Breidenbach machte es bei der SG Kinzenbach unnötig spannend. Nach einem 3:0-Vorsprung hieß es am Ende „nur“ noch 3:2.
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