Sonny Kittel bewahrt SV Bauerbach vor einem Fehlstart

Wetzlar . Bereits am ersten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga hat Titelmitfavorit SV Bauerbach einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Bis zur 89. Minute lag der SVB gegen die U23 des SC Waldgirmes mit 1:2 in Rückstand, eher der ehemalige Profi Sonny Kittel per Elfmeter immerhin noch das Remis rettete.