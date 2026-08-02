 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Sonny Kittel bewahrt SV Bauerbach vor einem Fehlstart

Teaser GL GI/MR: +++ Lange Zeit sieht die U23 des SC Waldgirmes bei einem Topteam der Fußball-Gruppenliga wie der Sieger aus. Doch dann schlägt der Ausnahmespieler des SV Bauerbach zu. +++

von Redaktion · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser
In dieser Szene ist Sonny Kittel (r.) vom SV Bauerbach vor Mehmet Pektas vom SC Waldgirmes U23 am Ball. Am Ende teilen sich die beiden Teams aber in der Fußball-Gruppenliga die Punkte. © Jens Schmidt
In dieser Szene ist Sonny Kittel (r.) vom SV Bauerbach vor Mehmet Pektas vom SC Waldgirmes U23 am Ball. Am Ende teilen sich die beiden Teams aber in der Fußball-Gruppenliga die Punkte. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach
SC Waldgirmes II
SV Bauerbach
VfL Biedenkopf

Wetzlar . Bereits am ersten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga hat Titelmitfavorit SV Bauerbach einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Bis zur 89. Minute lag der SVB gegen die U23 des SC Waldgirmes mit 1:2 in Rückstand, eher der ehemalige Profi Sonny Kittel per Elfmeter immerhin noch das Remis rettete.

Der FV Breidenbach machte es bei der SG Kinzenbach unnötig spannend. Nach einem 3:0-Vorsprung hieß es am Ende „nur“ noch 3:2.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.