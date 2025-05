"Sonntagsschuss" rettet Gesmold einen wichtigen Zähler

"Die erste Halbzeit ging klar an Gesmold." so Viktor Maier, Co-Trainer von Nordhorn. So hätten die Gäste einen Elfmeter bekommen können/müssen. Der Pfiff blieb aber aus. Ansonsten blieb es eher ruhig in der ersten Hälfte, sodass es mit dem torlosen Remis in die Kabinen ging. "Die Jungs haben in der Pause eine klare Ansage vom Trainerteam bekommen und dann in der zweiten Hälfte auch eine andere Mentalität an den Tag gelegt." so Maier.

Es dauerte bis zur 70. Minute, bis Nordhorn die Leistungssteigerung in ein Tor ummünzen konnte. Einen Elfmeter verwandelte Sunwinder Singh zum 1:0. Nur acht Minuten später legte Nordhorn das zweite Tor nach. Der kurz zuvor eingewechselte Colin Heins war der Torschütze und es sah nach einem Heimsieg für Nordhorn aus.

Doch statt richtig Sicherheit zu bekommen, holte man Gesmold mit einem individuellen Fehler zurück in die Partie, den Nils Grothaus nutzte und zum Anschluss in der 82. Minute traf. Nordhorn zitterte und Gesmold warf alles in die Waagschale, wodurch die abstiegsbedrohte Viktoria auch belohnt wurde. Ein Sonntagsschuss von Nico Linnemann landete in der Nachspielzeit im Tor und Gesmold feierte einen wichtigen Punkt, um an Dodesheide vorbeizuziehen auf Rang elf.

"Das darf uns so nicht passieren, dass wir eine zwei-Tore-Führung verspielen, aber in Summe geht das Remis in Ordnung." fand Maier. Für Nordhorn geht es bereits heute Abend weiter, wenn man GW Firrel empfängt. Gesmold empfängt am Sonntag den SV Bevern.