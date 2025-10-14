Sonntagsschuss leitet Derby-Niederlage für Oste/Oldendorf II ein

Im Nachholspiel des 4. Spieltags der Frauen Bezirksliga Lüneburg West verlor der Aufsteiger FC Oste/Oldendorf II das Stader Bezirksligaderby gegen den VfL Güldenstern Stade mit 0:3. Nach dem 0:3 gegen die FSG 3 Meilen Altes Land hat die Mannschaft von Trainer Christopher Thielker auch das zweite Landkreis-Derby verloren.

„Kein schön anzusehendes Spiel von beiden Mannschaften. Viel Stückwerk, wenig Kombinationen, wenig Fußball“, fasste Thielker die Partie zusammen. In einer ersten Halbzeit ohne große Torgelegenheiten gerieten die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in Rückstand. Anna-Lena Göben traf in der 44. Minute mit einem Sonntagsschuss in den Winkel.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Stade den besseren Start. Annika Rinck erhöhte in der 47. Minute auf 2:0, Lisa Meyer traf fünf Minuten später zum 3:0-Endstand für die Gäste. „Der schnelle Doppelschlag nach der Pause besiegelte die verdiente Niederlage, da ein Aufbäumen unsererseits leider nicht zu erkennen war“, erklärte Thielker.

Trotz des erneuten Rückschlags richtet der Trainer den Blick nach vorn. „Wir lassen die Köpfe nicht hängen, arbeiten im Training weiter und starten nächste Woche den nächsten Anlauf auf drei Punkte.“ Dann trifft die Thielker-Elf auf den ebenfalls aufgestiegenen FC Geestland aus dem Landkreis Cuxhaven.