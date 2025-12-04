Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Stefan Tschersich
Sonntagsschuss entscheidet Nachholpartie für SV Bauerbach
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Naunheim/Niedergirmes erneut nicht das Glück auf seiner Seite. Das Schlusslicht verliert durch einen Sonntagsschuss gegen den Tabellenführer +++
Wetzlar-Niedergirmes. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat das Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den SV Bauerbach mit 0:1 (0:0) verloren. Das Wetter am 22. November hatte aufgrund von Schneefall kein Duell beider Teams zugelassen. Also mussten die Kicker der beiden Übungsleiter Uwe Dahlhoff (Naunheim/Niedergirmes) und Moritz Zwick (Bauerbach) am Mittwochabend Überstunden machen. Der Aufsteiger und nach wie vor Tabellenletzte empfing den Spitzenreiter, der aktuell viermal so viele Punkte auf seinem Konto hat als die Wetzlarer.