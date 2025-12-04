 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Sonntagsschuss entscheidet Nachholpartie für SV Bauerbach

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Naunheim/Niedergirmes erneut nicht das Glück auf seiner Seite. Das Schlusslicht verliert durch einen Sonntagsschuss gegen den Tabellenführer +++

Wetzlar-Niedergirmes. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat das Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den SV Bauerbach mit 0:1 (0:0) verloren. Das Wetter am 22. November hatte aufgrund von Schneefall kein Duell beider Teams zugelassen. Also mussten die Kicker der beiden Übungsleiter Uwe Dahlhoff (Naunheim/Niedergirmes) und Moritz Zwick (Bauerbach) am Mittwochabend Überstunden machen. Der Aufsteiger und nach wie vor Tabellenletzte empfing den Spitzenreiter, der aktuell viermal so viele Punkte auf seinem Konto hat als die Wetzlarer.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

