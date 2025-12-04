Sonntagsschuss entscheidet Nachholpartie für SV Bauerbach

Wetzlar-Niedergirmes. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat das Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den SV Bauerbach mit 0:1 (0:0) verloren. Das Wetter am 22. November hatte aufgrund von Schneefall kein Duell beider Teams zugelassen. Also mussten die Kicker der beiden Übungsleiter Uwe Dahlhoff (Naunheim/Niedergirmes) und Moritz Zwick (Bauerbach) am Mittwochabend Überstunden machen. Der Aufsteiger und nach wie vor Tabellenletzte empfing den Spitzenreiter, der aktuell viermal so viele Punkte auf seinem Konto hat als die Wetzlarer.