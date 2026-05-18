Sonntagsschuss entscheidet ausgeglichene Partie

– Foto: Britta Olschewski

Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus. Doch ein später Treffer von Kaan Uysal besiegelt die nächste vermeidbare Niederlage für Wagenfeld.

„Wenn man ehrlich ist, war das eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, sagte Hohnstedt nach der Partie. „Ich glaube, wenn man den Trainer von Rehburg fragt, wird er das ähnlich sehen.“

Das letzte Auswärtsspiel der Saison endete für TuS Wagenfeld 1908 mit einer späten Niederlage. Beim RSV Rehburgunterlag die Mannschaft von Michael Hohnstedt mit 0:1 (0:0) und kassierte den entscheidenden Gegentreffer erst in der Schlussphase.

„Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit die dominierende Mannschaft waren“, sagte Hohnstedt. Dennoch blieb Wagenfeld ohne Treffer – und wurde kurz vor Schluss bestraft.

Tatsächlich entwickelte sich über weite Strecken eine ausgeglichene Begegnung mit wenigen klaren Torchancen. Rehburg kam in der ersten Halbzeit zu einigen gefährlichen Abschlüssen, während Wagenfeld nach dem Seitenwechsel mehr Spielkontrolle übernahm. Die größte Möglichkeit der Gäste vergab dabei Chris Brüggemann.

In der 84. Minute nutzte Kaan Uysal eine Unsicherheit in der Wagenfelder Defensive und traf sehenswert zum 1:0 für die Gastgeber. „Wir lassen ihren besten Stürmer aus etwa 16 Metern frei zum Abschluss kommen und der schießt den Ball oben rechts in den Winkel“, sagte Hohnstedt. „So verlierst du dann dieses Spiel.“

Auch Rehburgs Trainer Mike Friedrich sprach von einer engen Partie. „Es war insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte er. „Am Ende konnten wir die Partie durch einen Sonntagsschuss entscheiden.“ Besonders zufrieden zeigte sich Friedrich mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Es war eine geschlossene Teamleistung.“

Trotz der Niederlage sah Hohnstedt im Vergleich zur Vorwoche Fortschritte: „Defensiv haben wir deutlich besser verteidigt als noch gegen Bückeburg.“ Gleichzeitig verwies er auf die schwierige personelle Lage. Wagenfeld reiste lediglich mit 13 Spielern an. „So etwas hatte ich in meiner Zeit als Trainer bisher noch nie“, sagte Hohnstedt.

Die Probleme verschärften sich während der Partie zusätzlich. Alexander Nandzik saß angeschlagen auf der Bank und musste dennoch eingewechselt werden, nachdem sich Daniel Zimmermann verletzt hatte. „Im Moment haben wir da wirklich ein bisschen die Seuche“, so Hohnstedt.

Dennoch wollte der Trainer die personelle Situation nicht als Ausrede gelten lassen. „Die 13 Spieler, die dabei waren, hatten genug Qualität, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Mit Blick auf die vergangenen Wochen zeigte sich Hohnstedt selbstkritisch. „Was mich aktuell ein wenig ärgert, ist, dass die letzten fünf Wochen das Bild der gesamten Saison etwas kaputtmachen.“

Nun richtet sich der Fokus auf die verbleibenden Heimspiele. „Wir wollen zuhause noch einmal sechs Punkte holen und die Saison insgesamt positiv abschließen“, sagte Hohnstedt. „Aktuell merkt man aber einfach, dass wir personell und körperlich wirklich auf dem Zahnfleisch laufen.“

RSV Rehburg – TuS Wagenfeld 1908 1:0

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Martin Dökel (88. Sarmad Salih), Marek Gilke (94. Noah Ernst), Usman Obisesan, Marco Di Stefano (10. Joschka Braedikow), Faruk Barbaros (71. Ivan Hasso), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Daniel Umeh Oduweku (66. Fabian Cieslack), Jan-Ole Fiedler, Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Arne Kwasnicki, Finn-Arne Plümer, Alin-Nicolae Faur, Daniel Zimmermann (69. Alexander Nandzik), Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: FYnn-Aaron Kuhlgatz

Tore: 1:0 Kaan Uysal (84.)