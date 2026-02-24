Sonntagsschuss als Startschuss

Traumtor nach 120 Sekunden

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Marlon Sperschneider halbrechts den Ball in den Lauf von Leipold steckte. Der Offensivmann nahm kurz Maß und zog aus rund 25 Metern ab – ein Sonntagsschuss, der unhaltbar im Winkel einschlug. „Das war ein super Start und hat mir Mut gegeben“, sagte Leipold später. Mit dem frühen 1:0 überrumpelte der Tabellendritte vom Fellberg das Schlusslicht aus der Kurstadt. Steinach dominierte zunächst mit viel Ballbesitz und suchte spielerische Lösungen, während die Gäste von Trainer Mathias Weisheit auf Konter lauerten. Trotz der frühen Führung blieb die Partie offen. Ein Treffer von Philipp Sell wurde wegen Abseits aberkannt, auf der anderen Seite meldete sich Bad Salzungen zunehmend zu Wort. „Wir waren nach 25 Minuten besser im Spiel und hatten Chancen auf den Ausgleich“, erklärte Weisheit. Doch Justin Frank vergab, und auch Mohammed Ali scheiterte im Nachschuss. Stattdessen legten die Gastgeber nach. Winterneuzugang Kossi Prince Segbefia, der im Zentrum gemeinsam mit Ferdi Yoro zwischen Sechser- und Spielmacherrolle pendelte, setzte Philipp Sell in Szene. Der kam halbrechts zum Abschluss und schob überlegt zum 2:0 an Gästekeeper Philipp Konjevic vorbei (35.). Dennoch warnte Steinachs Trainer Horst „Ede“ Grohmann in der Pause: „Das Ding ist noch nicht durch. Wir müssen weiter konzentriert bleiben.“

Schreckmoment nach der Pause

Doch genau diese Konzentration ließ Steinach zunächst vermissen. „Wir waren uns ein bisschen zu sicher und waren zu salopp. Folglich fiel das Gegentor“, gab Leipold zu. Auch Grohmann fand deutliche Worte: „Das war eine absolute Schlafeinlage von uns.“ Bad Salzungen kam mit Schwung aus der Kabine, nutzte einen Fehler im Aufbauspiel eiskalt aus und verkürzte durch Roman Luther nach Vorarbeit von Mohammed Ali auf 2:1 (61.). Plötzlich witterten die Gäste Morgenluft, und für einen Moment geriet der sichere Favorit ins Wanken. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Segbefia wurde 18 Meter vor dem Tor gefoult, trat selbst zum Freistoß an und traf mit Unterstützung der Mauer zum 3:1 (63.). Der abgefälschte Ball ließ Konjevic keine Chance und nahm den Gästen den Wind aus den Segeln. Bad Salzungen stellte in der Folge offensiver um, doch Steinach verteidigte stabil und setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Wieder war es der bärenstarke Sperschneider, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und mustergültig für den eingewechselten Sebastian Sell auflegte, der zum 4:1-Endstand einschob (89.).