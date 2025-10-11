Sonntag: Topspiel in der KOL Kassel!

Hallo Leute!
Morgen um 15:30 trifft Türkgücü Kassel im Spitzenspiel der Kreisoberliga Kassel auf Ahnatal.
Wir freuen uns über viele Fans! Türkgücü ist Tabellenführer. Ahnatal ist Dritter.
Türkgücü geht ersatzgeschwächt, dennoch gut besetzt, ins Spiel. Ob Sie so spritzig wie auf dem Foto sind? Kein Spiel ging bisher verloren. Ich telefonierte mit einem Vorstandsmitglied. Er sagt: "Der Aufstieg ist unser Ziel. Wir werden über den Team- und Kampfgeist kommen!".
Ahnatal kam in der letzten Saison im Kreispokal weit. Sowohl mit ihrer zweiten, als auch mit der ersten Mannschaft, die Morgen am Start sein wird und nur ein Spiel in dieser Saison verlor, zeigten Sie Klasse. Siegt Ahnatal, trennt Beide nur ein Punkt. Zeigen Beide Teams ihre Qualitäten, wird sich ein Nachmittag in Kassels Norden lohnen!
Und am Ende schauen wir gespannt, was der andere Verfolger Türkgücüs, Heiligenrode, bei Olympia KS macht.
Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel!
Marco Rüppel/Ligaleiter KoL KS