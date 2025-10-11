Sonntag: Topspiel in der KOL Kassel!

Wir freuen uns über viele Fans! Türkgücü ist Tabellenführer. Ahnatal ist Dritter.

Türkgücü geht ersatzgeschwächt, dennoch gut besetzt, ins Spiel. Ob Sie so spritzig wie auf dem Foto sind? Kein Spiel ging bisher verloren. Ich telefonierte mit einem Vorstandsmitglied. Er sagt: "Der Aufstieg ist unser Ziel. Wir werden über den Team- und Kampfgeist kommen!".