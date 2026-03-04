Sonntag, sieben Plätze, ein Ball - Bezirksliga im Dauerlauf

Die Bezirksliga startet in den 19. Spieltag und der Sonntag hat mehr Fußball im Gepäck als so mancher Kiosk Bratwürste. Sieben Partien stehen auf dem Programm, eine wurde auf den 11.03. verschoben. Wir schauen nach und nach auf die Duelle - kurz, knackig und mit der nötigen Portion Bezirksliga-Romantik.
Am Sonntag empfängt Sparta den SV Borussia 08 Neuenhaus und nach der bitteren 2:4-Hinspielniederlage ist klar: Hier geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um eine kleine Rechnung. Die Bilanz spricht zwar für Sparta, doch in der Bezirksliga zählen am Ende nur die 90 Minuten am Sonntag.
Im Hinspiel trennten sich der SV Olympia Laxten und der SV Union Lohne beim „Blau-Weißen Tag“ mit 1:1. Phil Stricker brachte Lohne damals in Führung, ehe Marvin Schmökel für Laxten ausglich.
Am Sonntag reist Laxten nun nach Lohne und trifft dort auf einen Gastgeber mit klaren Aufstiegsambitionen. Die Rollen sind verteilt: Lohne geht als Favorit ins Spiel, doch Laxten hat bereits gezeigt, dass man dem Titelanwärter Punkte abnehmen kann.