Sonntag, sieben Plätze, ein Ball - Bezirksliga im Dauerlauf

Im Hinspiel trennten sich der SV Olympia Laxten und der SV Union Lohne beim „Blau-Weißen Tag“ mit 1:1. Phil Stricker brachte Lohne damals in Führung, ehe Marvin Schmökel für Laxten ausglich.

Am Sonntag reist Laxten nun nach Lohne und trifft dort auf einen Gastgeber mit klaren Aufstiegsambitionen. Die Rollen sind verteilt: Lohne geht als Favorit ins Spiel, doch Laxten hat bereits gezeigt, dass man dem Titelanwärter Punkte abnehmen kann.