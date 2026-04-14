Sonntag kommt der Tabellenvierte



Sonntag, 19.4., 15.15Uhr SV Nierfeld – SV Sötenich

Nach dem Tabellenzweiten nun also der Tabellenvierte– und das sind die Spieler des SV Sötenich,

seit Jahren, besser Jahrzehnten in nachbarschaftlichen Duellen mit uns verbunden. Mit glatten

Siegen im Rücken werden die Grün-Weißen am Sonntag in der Kloska-Arena auflaufen. Mit Jens

Knebel, Martin Schmitz, Dennis Jäckel – um nur einige zu nennen – haben sie treffsichere Leute in

ihren Reihen. Ob wir da genügend Beton haben, wird sich schon in den ersten Minuten (unsere

Schwachstelle) herausstellen. Traditionell werden die Gäste von zahlreichen Fans begleitet und

traditionell ist damit auch eine emotionale Atmosphäre angesagt. Erst recht, wenn es spannend

werden sollte. Und dafür wollen unsere Spieler sorgen