Sonntag im Liveticker: Bezirksliga-Knaller TSV Eller - MSV Düsseldorf

Die TSV Eller hat am Sonntag den Vorteil Heimspiel. – Foto: Christian Haas

Nachdem der MSV Düsseldorf sein erstes neu angesetztes Spiel am Dienstagabend gegen den VdS Nievenheim mit 8:0 gewonnen hat, wartet am Sonntag ab 15 Uhr der ultimative Aufstiegs-Showdown in der Bezirksliga, Gruppe 1, wenn bei der TSV Eller das Duell der beiden aktuell punktgleichen Spitzenteams ansteht. Gewinnt die TSV, hat sie die Fäden in der Hand, selbst wenn der MSV auch die zweite Neuauflage gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gewinnt.

Geht es am Ende um den direkten Vergleich?

Denn dann wären beide Teams auch nach einem weiteren Nachhol-Erfolg des MSV vor dem letzten Spieltag punktgleich, die TSV hätte mit Coach Kerim Kara dann aber den direkten Vergleich gewonnen. Holt der MSV aber auch nur einen Punkt, wäre der direkte Vergleich zwar immer noch zugunsten der TSV, doch das hätte nur dann eventuell eine Bewandtnis, wenn der MSV danach noch Punkte abgeben sollte. Dramatischer kann es kaum sein, zumal die SG Benrath-Hassels als Dritter in das Rennen auch noch eingreifen kann, zumindest um Platz zwei, der die Qualifikation für die Relegation bedeutet.

Da es am Sonntag also um alles geht, sind wir für Euch live dabei. Wir präsentieren Euch das Spiel im ausführlichen Liveticker, dazu gibt es später Spielberichte, eine Fotogalerie und mehr zu diesem Topspiel bei FuPa zu entdecken. Welches Personal dem MSV dabei zur Verfügung steht, wird sich wohl kurzfristig entscheiden. Gegen Nievenheim am Dienstag mussten Drilon Istrefi und Zakaria Abdoun schon vor der Pause aus dem Spiel, Sinan Kurt fehlt ohnehin verletzt, allerdings wurden auch Said Harrouz und Vedin Kulovic geschont, um dessen Einsätze es die monatelange sportgerichtliche Auseinandersetzung gegeben hatte.