 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Es wird fleißig getestet.
Es wird fleißig getestet. – Foto: Mario Sachsenweger

Sonntag der Generalproben: Das sind die Spiele am 25. Januar!

Für den KFC Uerdingen, SpVg Schonnebeck, FC Büderich und Co stehen die Generalproben vor dem Start der Rückrunde an.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2

Es ist der Sonntag der Generalproben. Eine Woche vor dem Start der Rückrunde heißt es für die Mannschaften am Niederrhein, zu schauen, wo sie stehen. Entsprechend viel los ist auf de Plätzen. Hier gibt es den kompakten Überblick über alle Spiele, die am Sonntag am Niederrhein stattfinden.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!

Die Testspiele am Sonntag, 25. Januar 2026

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Sportfreunde Düren
Sportfreunde DürenSF Düren
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
16:00live

Morgen, 13:15 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
13:15

Morgen, 14:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00live

Morgen, 14:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
14:30

Morgen, 14:00 Uhr
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
14:00

Morgen, 12:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
12:00

Morgen, 12:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
12:30

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 024.1.2026, 23:30 Uhr
Marcel EichholzAutor