Sonntag der Favoritensiege – Garching Derby endet deutlich

In der Kreisklasse München 1 war der gestrige Sonntag der Tag der Favoritensiege. Das Spitzenquartett, gab sich keine Blöße.

Am Tabellenende verlieren unterdessen Aufsteiger SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos und der SV Odelzhausen immer mehr den Anschluss. Röhrmoos verlor das wichtige Kellerduell gegen den FC Tandern 1:2 und bleibt damit bei einem einzigen Punkt nach acht Spielen am Tabellenende. Odelzhausen verlor glatt 0:3 gegen den TSV Indersdorf und hat weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto.

AEG Dachau – jetzt endlich in voller Stärke nach den vielen Urlaubsabsenzen – hat sich mit einem 1:1 gegen Erdweg ans Tabellenmittelfeld herangeschoben. Zuvor gelangen den Griechen zwei Siege.

Der SV Sulzemoos hatte gestern einige Mühe mit dem TSV Moosach-Hartmannshofen, sicherte sich beim 4:3 aber die nächsten drei Punkte und bleibt dran an Türk Sport Garching, dem Tabellenführer der Kreisliga München 1. Garching liegt mit 20 Punkten vorn, es folgen der SV Lohhof und Sulzemoos mit jeweils 19 Punkten. Ansonsten war es für die Landkreis-Mannschaften ein gebrauchter Sonntag: Karlsfeld II, Dachau 1865 II, Weichs und Arnbach verloren ihre Spiele.

Größtes Problem in Arnbach: die Offensive. In bislang acht Spielen gab es erst zwei Tore zu bejubeln.