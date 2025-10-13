 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Tabellenführer Türk Spor Grafing schießt Lokalrivalen VfR Garching II ab.
Tabellenführer Türk Spor Grafing schießt Lokalrivalen VfR Garching II ab. – Foto: Jeanette Stock

Sonntag der Favoritensiege – Garching Derby endet deutlich

Tabellenführer noch ohne Punktverlust

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Kreisklasse 1
VfR Garching II
Dachau 65 II
Sulzemoos

In der Kreisklasse München 1 war der gestrige Sonntag der Tag der Favoritensiege. Das Spitzenquartett, gab sich keine Blöße.

Am Tabellenende verlieren unterdessen Aufsteiger SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos und der SV Odelzhausen immer mehr den Anschluss. Röhrmoos verlor das wichtige Kellerduell gegen den FC Tandern 1:2 und bleibt damit bei einem einzigen Punkt nach acht Spielen am Tabellenende. Odelzhausen verlor glatt 0:3 gegen den TSV Indersdorf und hat weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto.

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf
0
3

Gestern, 14:30 Uhr
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
5
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau
SpVgg Erdweg
SpVgg ErdwegErdweg
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Hilgertshausen
TSV HilgertshausenHilgertshaus
TSV 1929 Schwabhausen
TSV 1929 SchwabhausenSchwabhaus.
2
1
Abpfiff

AEG Dachau – jetzt endlich in voller Stärke nach den vielen Urlaubsabsenzen – hat sich mit einem 1:1 gegen Erdweg ans Tabellenmittelfeld herangeschoben. Zuvor gelangen den Griechen zwei Siege.

Der SV Sulzemoos hatte gestern einige Mühe mit dem TSV Moosach-Hartmannshofen, sicherte sich beim 4:3 aber die nächsten drei Punkte und bleibt dran an Türk Sport Garching, dem Tabellenführer der Kreisliga München 1. Garching liegt mit 20 Punkten vorn, es folgen der SV Lohhof und Sulzemoos mit jeweils 19 Punkten. Ansonsten war es für die Landkreis-Mannschaften ein gebrauchter Sonntag: Karlsfeld II, Dachau 1865 II, Weichs und Arnbach verloren ihre Spiele.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Günding
SV GündingGünding
SV Haimhausen
SV HaimhausenHaimhausen
3
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
1
0
Abpfiff

Größtes Problem in Arnbach: die Offensive. In bislang acht Spielen gab es erst zwei Tore zu bejubeln.

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
3
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
0
4
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
4
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
4
0
Abpfiff

Aufrufe: 013.10.2025, 10:28 Uhr
Thomas LeichsenringAutor