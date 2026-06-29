Sonntag 9. HWP CUP bei SpaKi

Saisonauftakt 2026/2027 am Sonntag 05. Juli bei den Spandauer Kickers

Die 1. Herrenmannschaft lädt herzlich zum traditionellen 9. HWP-Cup ein und freut sich auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Mit dabei sind diesmal der Titelverteidiger SV Tasmania Berlin, BFC Preussen und Lichtenberg 47.Ab 12:15 Uhr startet das Vorbereitungsturnier mit zwei spannenden Halbfinalspielen à 45 Minuten, in denen die Finalteilnehmer ermittelt werden. Im Anschluss folgen das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale – alles im Stadion auf dem Rasenplatz.