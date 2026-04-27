Sonntag, 3.Mai, 13.00 Uhr SV Nierfeld II – SSC Firmenich

Gegen die Mannschaft der Stunde

Mit all den Erfolgen der Vorwochen hat die Mannschaft um Ali und Jürgen ein schönes Polster

gegenüber den Abstiegsrängen erarbeitet, aber um den Klassenerhalt ganz sicher zu machen,

braucht sie noch ein paar Punkte. Nun kommt am Sonntag mit dem SSC Firmenich ein Gegner, der

in den letzten Wochen ebenso stark gepunktet hat und eine enorme Serie hinlegte. Erstmals in

diesem Jahr haben die Schwarz-Gelben die Abstiegsplätze verlassen. Und natürlich wollen sie Serie

fortsetzen und bei uns auch 3 Punkte holen. Da müssen wir schon stark gegenhalten, wenn wir das

verhindern wollen. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden, spannend – Ausgang offen!