Sonntag, 3.Mai, 13.00 Uhr SV Nierfeld II – SSC Firmenich

Gegen die Mannschaft der Stunde
Mit all den Erfolgen der Vorwochen hat die Mannschaft um Ali und Jürgen ein schönes Polster
gegenüber den Abstiegsrängen erarbeitet, aber um den Klassenerhalt ganz sicher zu machen,
braucht sie noch ein paar Punkte. Nun kommt am Sonntag mit dem SSC Firmenich ein Gegner, der
in den letzten Wochen ebenso stark gepunktet hat und eine enorme Serie hinlegte. Erstmals in
diesem Jahr haben die Schwarz-Gelben die Abstiegsplätze verlassen. Und natürlich wollen sie Serie
fortsetzen und bei uns auch 3 Punkte holen. Da müssen wir schon stark gegenhalten, wenn wir das
verhindern wollen. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden, spannend – Ausgang offen!