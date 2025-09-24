Sonntag, 28.9., 15.15Uhr SV Nierfeld – SSV Weilerswist

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Sonntag kommt mit dem SSV Weilerswist ein ganz anderes Kaliber wie die Spiele zuvor in die Kloska-Arena Uns fehlen leider bei dieser echten Standortbestimmung zwei wichtige Stammspieler. Aber dann müssen es die anderen richten – für Spannung ist gesorgt