Spielbericht

Sonntag, 28.9., 15.15Uhr SV Nierfeld – SSV Weilerswist

KL A Euskirchen
Nierfeld
Weilerswist
So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
Am Sonntag kommt mit dem SSV Weilerswist ein ganz anderes Kaliber wie die Spiele zuvor in die Kloska-Arena
Uns fehlen leider bei dieser echten Standortbestimmung zwei wichtige Stammspieler. Aber
dann müssen es die anderen richten – für Spannung ist gesorgt

Autor N.T

24.9.2025, 15:25 Uhr
Reiner GerhardsAutor