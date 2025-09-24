Sonntag, 28.9., 13 Uhr: SV Nierfeld II – FC Dollendorf/Ripsdorf

Und am kommenden Sonntag sehen wir den absoluten Gruppenfavoriten in der Kloska-Arena:

Der FC Dollendorf/Ripsdorf mit einem Mathias Diederichs, einem Andreas Nellessen, einem Alex

Huth und einem Jeremy Eder kann sich in dieser Saison nur selber schlagen. Da ist das Wort

Außenseiter noch zu schwach – doch wir wären keine Sportler, wenn wir nicht an die Minimal-

Chance für unser Team glauben würden