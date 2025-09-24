Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Sonntag, 28.9., 13 Uhr: SV Nierfeld II – FC Dollendorf/Ripsdorf
Und am kommenden Sonntag sehen wir den absoluten Gruppenfavoriten in der Kloska-Arena: Der FC Dollendorf/Ripsdorf mit einem Mathias Diederichs, einem Andreas Nellessen, einem Alex Huth und einem Jeremy Eder kann sich in dieser Saison nur selber schlagen. Da ist das Wort Außenseiter noch zu schwach – doch wir wären keine Sportler, wenn wir nicht an die Minimal- Chance für unser Team glauben würden