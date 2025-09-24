 2025-09-23T12:48:49.527Z

Spielbericht

Sonntag, 28.9., 13 Uhr: SV Nierfeld II – FC Dollendorf/Ripsdorf

Verlinkte Inhalte

KL B2 Euskirchen
FC DoRi
Nierfeld II

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld II
FC DoRi
FC DoRiFC DoRi
13:00

Und am kommenden Sonntag sehen wir den absoluten Gruppenfavoriten in der Kloska-Arena:
Der FC Dollendorf/Ripsdorf mit einem Mathias Diederichs, einem Andreas Nellessen, einem Alex
Huth und einem Jeremy Eder kann sich in dieser Saison nur selber schlagen. Da ist das Wort
Außenseiter noch zu schwach – doch wir wären keine Sportler, wenn wir nicht an die Minimal-
Chance für unser Team glauben würden

Autor N.T

Aufrufe: 024.9.2025, 15:17 Uhr
Reiner GerhardsAutor