Sonntag, 26.10.15.15Uhr: SVN1 – TuS Mechernich

Am Sonntag kommt um 13:00 Uhr die Mannschaft der DJK Dreiborn zum Lokalduell in die Kloska-Arena. Nachdem die Mannschaft in den Vorjahren immer mal wieder einen Aussetzer hatte, scheint sie in dieser Saison stabil und konstant. Und mit Shootin gegeng-Star Nils Weimbs hat Trainer Gernot Jäckel ein besonderes As im Ärmel. Da muss schon alles zusammenpassen, wenn unsere Mannschaft erneut punkten sollte

Anschliessend um 15:15 Uhr spielt die erste Mannschaft gegen TuS Mechernich Die Schwarz-Roten siegten am Sonntag deutlich gegen den TSV Schönau und sind in der Tabelle leicht vor uns postiert. Und in früheren Jahren gemeinsamer BZL-Zeit waren sie alles andere als unser Lieblingsgegner. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir am Sonntag mehr als nur eine Halbzeit unser Können beweisen.