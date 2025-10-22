Sonntag, 26.10.15.15Uhr: SVN1 – TuS Mechernich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Sonntag kommt um 13:00 Uhr die Mannschaft der DJK Dreiborn zum Lokalduell in die Kloska-Arena. Nachdem die Mannschaft in den Vorjahren immer mal wieder einen Aussetzer hatte, scheint sie in dieser Saison stabil und konstant. Und mit Shootin gegeng-Star Nils Weimbs hat Trainer Gernot Jäckel ein besonderes As im Ärmel. Da muss schon alles zusammenpassen, wenn unsere Mannschaft erneut punkten sollte
Anschliessend um 15:15 Uhr spielt die erste Mannschaft gegen TuS Mechernich Die Schwarz-Roten siegten am Sonntag deutlich gegen den TSV Schönau und sind in der Tabelle leicht vor uns postiert. Und in früheren Jahren gemeinsamer BZL-Zeit waren sie alles andere als unser Lieblingsgegner. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir am Sonntag mehr als nur eine Halbzeit unser Können beweisen.