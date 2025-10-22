 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

Sonntag, 26.10. 13 Uhr: SV Nierfeld II – TuS DJK Dreiborn

KL B2 Euskirchen
Nierfeld II
DJK Dreiborn
So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
DJK Dreiborn
13:00
Am Sonntag kommt um 13:00 Uhr die Mannschaft der DJK Dreiborn zum Lokalduell in die Kloska-Arena. Nachdem die Mannschaft in den Vorjahren immer mal wieder einen Aussetzer hatte, scheint sie in dieser Saison stabil und konstant. Und mit Shootin gegeng-Star Nils Weimbs hat Trainer Gernot Jäckel ein besonderes As im Ärmel. Da muss schon alles zusammenpassen, wenn unsere Mannschaft erneut punkten sollte
Anschliessend um 15:15 Uhr spielt die erste Mannschaft gegen TuS Mechernich Die Schwarz-Roten siegten am Sonntag deutlich gegen den TSV Schönau und sind in der Tabelle leicht vor uns postiert. Und in früheren Jahren gemeinsamer BZL-Zeit waren sie alles andere als unser Lieblingsgegner. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir am Sonntag mehr als nur eine Halbzeit unser Können beweisen.
Reiner GerhardsAutor