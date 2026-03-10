Sonntag, 15.3. Erster Match-Day des Jahres

gespielt. So also Zwangspause vor dem wichtigen Spiel gegen den TuS Vernich. Die Gäste

Kein Spiel in Schöneseiffen am vergangenen Sonntag – leider, die Jungs hätten gerne

kämpfen hoch engagiert um den Klassenerhalt, haben sich aus aussichtsloser Position in die

Nähe der Nichtabstiegsränge gearbeitet. Auch am Sonntag werden sie weiter in diese

Richtung gehen wollen. Und auch sie wissen um die Bedeutung des Spiels.

Und wir? Wir vergessen das Hinspiel, in dem wir noch mit optimalem Kader antreten

konnten. Wir haken die erwartete, aber nicht unbedingt nötige Niederlage aus dem

Auftaktspiel in Zülpich ab. Wir schauen auch nicht auf die Tabelle, sondern nur auf das

kommende Spiel: auch wenn sich unser Lazarett ein wenig lichtet, sind wir noch weit von

der möglichen Bestbesetzung entfernt; zudem fehlt mit Nils Hahn ein enorm wichtiger

Mann in der Abwehr und für das Mannschaftsgefüge. Wer uns eine Favoritenrolle

zuschreibt, verkennt die Tatsachen. Es wird eine spannende Angelegenheit!