Sonntag, 15.3. Erster Match-Day des Jahres

Sechs Punkte hat das Team um Ali Basiri Poor und Jürgen Hallmann in den 3

Der Spitzenreiter kommt in die Kloska-Arena

Auswärtsspielen dieses Jahres eingefahren. Nun steht das erste Heimspiel an – und das

ausgerechnet gegen den Spitzenreiter aus Hellenthal, der unbedingt in die Kreisliga A

aufsteigen will und entsprechend motiviert ans Werk gehen wird. Verbindungen aus der

Vergangenheit (z.B. durch Trainer Thomas Valtinke) werden dabei ebenso keine Rolle

spielen wie die gemeinsame A-Jugend. Deren Kapitän Ben Huppertz hat sich inzwischen

zum Torgarant für die 1.Mannschaft der Gäste entwickelt und wird gerade am Sonntag seine

Qualitäten zeigen wollen.

Unser Team muss dieses Mal auf Unterstützung aus der 1.Mannschaft verzichten, mit

Oussana Chernane und Jan Diederichs werden zwei wichtige Akteure fehlen. Damit sinken

die Erfolgschancen deutlich. Wir sind absoluter Außenseiter, schon ein Unentschieden wäre

eine Sensation – aber in der Rolle des Underdogs hat man bekanntlich nichts zu verlieren!