Sonntag, 15.3. Erster Match-Day des Jahres

Der Spitzenreiter kommt in die Kloska-Arena
Sechs Punkte hat das Team um Ali Basiri Poor und Jürgen Hallmann in den 3
Auswärtsspielen dieses Jahres eingefahren. Nun steht das erste Heimspiel an – und das
ausgerechnet gegen den Spitzenreiter aus Hellenthal, der unbedingt in die Kreisliga A
aufsteigen will und entsprechend motiviert ans Werk gehen wird. Verbindungen aus der
Vergangenheit (z.B. durch Trainer Thomas Valtinke) werden dabei ebenso keine Rolle
spielen wie die gemeinsame A-Jugend. Deren Kapitän Ben Huppertz hat sich inzwischen
zum Torgarant für die 1.Mannschaft der Gäste entwickelt und wird gerade am Sonntag seine
Qualitäten zeigen wollen.
Unser Team muss dieses Mal auf Unterstützung aus der 1.Mannschaft verzichten, mit
Oussana Chernane und Jan Diederichs werden zwei wichtige Akteure fehlen. Damit sinken
die Erfolgschancen deutlich. Wir sind absoluter Außenseiter, schon ein Unentschieden wäre
eine Sensation – aber in der Rolle des Underdogs hat man bekanntlich nichts zu verlieren!