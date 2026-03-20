Sonntag, 14:30 Uhr: Freren testet die Stabilität von ganz oben

Zehn Spieltage noch, dann ist die Bezirksliga auch schon wieder Geschichte. Zeit also für die ganz großen Fragen: Wer oben ins Stolpern gerät und wer unten überhaupt noch ins Rollen kommt.
Ganz vorne thront Union Lohne fast schon königlich, doch kommt jetzt Freren als möglicher Spielverderber vorbei?
Und im Tabellenkeller? Da wird nicht mehr gerechnet, da wird gesucht: nach Punkten, nach Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen nach dem berühmten Fußballglück.
Kurz gesagt: Die Uhr tickt, die Tabelle lebt und so langsam wird aus „noch genug Zeit“ ein „jetzt aber wirklich“.
Hier sammeln wir nach und nach die Vorberichte zum Spieltag 21.
Union Lohne thront oben, hat alles im Griff, zumindest auf dem Papier. Doch dann kommt Freren vorbei, bringt eine Mischung aus „können wir auch“ und „haben wir schon mal versaut“ mit und erinnert Lohne ganz freundlich an die 1:2-Heimpleite aus der Vorsaison. Sonntag, 14:30 Uhr: Tabellenführung verteidigen oder Spannung wieder einschalten - Freren hat den Finger schon am Dramaturgie-Knopf.
Ein Tor, drei Punkte, mehr hat der SV Concordia Emsbüren 2026 bislang nicht gebraucht, um sich gemütlich im Tabellenmittelfeld einzurichten. Spelle-Venhaus II reist mit der beliebten Mischung aus Sieg und Niederlage an, irgendwo zwischen „läuft“ und „geht so“. Platz neun gegen Platz acht: kein Spektakel auf dem Papier, aber genau die Sorte Spiel, bei der plötzlich alle mehr wollen als nur mitlaufen.
Die Bilanz liest sich wie ein Liebesbrief aus Bad Bentheim: 14 Siege aus 18 Duellen gegen Sparta Werlte
Doch während die Burgstädter mit breiter Brust anreisen, hält Werlte einfach das letzte Kapitel hoch - 4:0 im September.
Statistik gegen Erinnerung, Serie gegen Hoffnung. Und irgendwo dazwischen die Frage: Wer schreibt diesmal die Geschichte?
Salzbergen bittet zum dritten Heimspiel 2026 und hofft, dass die alte Fußballweisheit diesmal wirklich hilft. Denn bisher fühlte sich „aller guten Dinge sind drei“ eher nach „aller guten Dinge gehen daneben“ an. Zuletzt setzte es am Mittwoch noch einen Dämpfer gegen Bad Bentheim.
Jetzt steht der ASV Altenlingen vor der Tür und der hat 2026 selbst noch keinen Sieg eingefahren. Klingt erstmal beruhigend, ist aber im Fußball ungefähr so gefährlich wie ein angeschlagener Boxer: irgendwann trifft er.
Das Hinspiel ging mit 4:0 an Altenlingen, auswärts sammelt der ASV fleißig Punkte (20), während Salzbergen zu Hause eher auf Sparflamme läuft (9).
Kurz gesagt: Salzbergen sucht den Befreiungsschlag - Altenlingen wahrscheinlich einfach nur den ersten Sieg des Jahres.
Freitagabend, Flutlicht, der 9. gegen den 5. - klingt nach Bezirksliga, fühlt sich aber in Langen schnell nach mehr an. Vor allem, wenn die Heimkurve beschließt, den Lautstärkeregler einfach mal auf „Hexenkessel“ zu drehen.
Sportlich läuft 2026 noch etwas ruckelig, irgendwo zwischen „da war mehr drin“ und „wo sind eigentlich die Punkte geblieben?“. Und plötzlich ist man wieder in dieser Phase der Saison, in der es nicht mehr um alles geht, aber irgendwie doch um genug, um nochmal anzuschieben.
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Mit der Weißen Elf kommt allerdings ein Gast, der gerade lieber sammelt als sucht - zwei Siege, ordentlich Selbstvertrauen und keine Lust, das Wochenende kampflos herzugeben.
Bleibt die Frage: Zündet Langen den Freitagabend oder nimmt Nordhorn die Punkte einfach mit nach Hause?
Sonntag, 14 Uhr, Veldhausen - während andere noch überlegen, ob der Kaffee schon wirkt, ist Schwefingen längst im Arbeitsmodus. Drei Spiele, drei Siege in 2026, die Vehring-Elf hat das Jahr bisher wie einen Pflichttermin abgearbeitet.
Veldhausen dagegen bringt alles mit, was ein Bezirksliga-Sonntag braucht: einen Sieg im Gepäck, eine ordentliche Portion Realität aus dem 5:1 der Vorwoche und die Gewissheit, dass man sich im Tabellenmittelfeld inzwischen ganz gemütlich eingerichtet hat.
Die Rollen sind verteilt, aber wie das so ist: Gerade wenn alles klar scheint, wird’s oft erst richtig spannend.
Oder anders gesagt: Schwefingen kommt mit Serie, Veldhausen mit Trotz.
Nachholspiel vom 17. Spieltag
Salzbergen (13.) gegen Bad Bentheim (12.): Zwei Teams, die aktuell weniger nach Europa als nach Abstand zur Abstiegszone googeln. Werlte sitzt dabei wie der unangenehme Sitznachbar im Nacken, besonders dicht bei den Gastgebern.
Salzbergen kommt zwar mit zwei Niederlagen ins neue Jahr, aber gegen Schwefingen und die Weiße Elf zu verlieren ist aktuell ungefähr so überraschend wie Regen im Emsland. Bad Bentheim dagegen reist mit Rückenwind aus Langen an und einer spielfreien Woche, die vermutlich mehr Nerven gekostet hat als ein Spiel.
Kurz gesagt: Heute geht’s nicht um Schönheit, sondern um Luft nach unten. Oder, wie man im Keller sagt: Verlieren verboten, Gewinnen dringend empfohlen.
Wenn der 21. Spieltag der Bezirksliga eröffnet wird, dann macht das der VfL Emslage und das nach einer unfreiwilligen Pause, in der man mehr Zeit zum Nachdenken als zum Punkten hatte.
Die Wunden sind geleckt, der Ball rollt wieder, jetzt sollen auch die Punkte zurückkommen. Denn die haben sich in Emslage seit Oktober ziemlich rar gemacht.
Der SV Olympia Laxten reist mit einem 1:0 im Gepäck an, nicht spektakulär, aber effektiv. Und genau dieses Gefühl würden sie gern mit in den Spieltag-Start nehmen.
Kurz gesagt: Emslage will endlich wieder anschließen, Laxten einfach weitermachen und am Freitag, um 19.30 Uhr wird der 21. Spieltag beim VfL Emslage eröffnet.
Freitagabend, 20 Uhr, Flutlicht an und in Nordhorn wird wieder gerechnet, gehofft und ein bisschen gezittert.
Vorwärts II kommt mit breiter Brust (und Luca Rakers im Dauer-Torrausch), während Neuenhaus eher mit dem Taschenrechner als mit Rückenwind anreist: sieben Punkte Rückstand, zwei Pleiten im Gepäck, aber immerhin ein spielfreies Wochenende zum Durchschnaufen.
Oder anders gesagt:
Hier trifft Tabellenplatz 6 auf „Wir müssen jetzt wirklich mal anfangen zu punkten“.