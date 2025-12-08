Sonnenland-Cup: Zeitpläne und Gruppen sind festgezurrt

Der Sonnenland-Cup feiert ein besonderes Jubiläum: Bereits zum 25. Mal wird eines der größten und traditionsreichsten Jugendfußball-Hallenturniere Europas ausgetragen. Vom 2. bis 6. Januar 2026 verwandelt sich die Dreiländerhalle in Passau in eine Bühne für hochklassigen Nachwuchsfußball. Fünf Tage lang kämpfen junge Talente aus mehreren Nationen in unterschiedlichen Altersklassen um Tore, Titel und große Momente – für viele Spieler ein echter Karrierehöhepunkt.

Der Eröffnungstag bringt eine spannende Neuerung: Die jüngsten Teilnehmer starten das Turnier – mit insgesamt 36 Teams. Erstmals testen wir dieses Konzept, um langfristig alle Altersklassen von klein bis groß im Turnier zu integrieren. Gespielt wird auf drei Spielfeldern, die durch kleinere Abtrennungen voneinander getrennt sind. Auch das Team von Bananenflanke erhält wieder die Möglichkeit, sein Können zu zeigen.

Beim C-Junioren Qualifikationsturnier trifft der Titelverteidiger SpVgg GW Deggendorf gegen eine noch stärkere Konkurrenz! Denn es stehen gleich 6 Bayernligisten im Teilnehmerfeld. Es wird mit einem besonders spannenden Turnierverlauf gerechnet, da das Niveau in diesem Turnier noch einmal deutlich gestiegen ist.







3. Januar – Das große C-Junioren-Hauptturnier





Das Highlight des gesamten Sonnenland-Cups: das C-Junioren-Hauptturnier mit 20 Top-Teams aus Deutschland, Österreich, Polen und England.

In vier Gruppen kämpfen die Mannschaften:

Gruppe A: Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel, 1.FC Kaiserslautern, Queens Park Rangers, SV Schalding-Heining

Gruppe B: 1.FSV Mainz 05, 1.FC Nürnberg, Górnik Zabrze, SSV Jahn Regensburg, AKA St. Pölten

Gruppe C: FC Augsburg, VfB Stuttgart, SK Sturm Graz, Blackburn Rovers, Sieger der Qualifikation







Die Turnierübersicht:



Gruppe D: Hertha BSC (Titelverteidiger), FK Austria Wien, TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, Karlsruher SC

Besonders hervorgehoben wird die Teilnahme des VfB Stuttgart, der in diesem Jahr zum 25. Mal beim 25. Sonnenland-Cup antritt – ein symbolträchtiges Jubiläum innerhalb des Jubiläums.

Wichtig: Um Wartezeiten zu vermeiden, gibt es 500 Tickets im Vorverkauf direkt auf der Website sonnenlandcup.de. An der Tageskasse sind dennoch jederzeit Karten erhältlich.

4. Januar – Vormittag D-Junioren, Nachmittag A-Junioren





Vormittag D-Junioren:

Hier stehen zunächst die D-Junioren im Mittelpunkt. Mit dem FC Augsburg, der SpVgg Unterhaching, dem 1. FC Nürnberg, dem SSV Jahn Regensburg, Górnik Zabrze und dem SV Ried haben so viele Topvereine wie noch nie zugesagt. Es dürfen aber auch Teams aus der Umgebung wie der TSV Rotthalmünster gegen die überregionale Starter antreten.



Die Turnierübersicht:

Nachmittag A-Junioren:

Am Nachmittag übernehmen die A-Junioren das Feld. Titelverteidiger ist die SpVgg GW Deggendorf, die den Pokal zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte. Ob der vierte Triumph gelingt, wird sich unter anderem gegen starke Konkurrenz wie den Bayernligisten ASV Cham sowie den Landesligisten SpVgg Landshut und 1. FC 1911 Passau entscheiden.





Die Turnierübersicht:

5. Januar – E-Junioren & B-Junioren





Vormittag E-Junioren:

Wo regionale Teams auf Favoriten wie den SSV Jahn Regensburg oder die SpVgg Unterhaching treffen. Begegnungen wie “Lusenkicker gegen Unterhaching” stehen exemplarisch für die Mischung aus Leidenschaft und spielerischer Qualität, die dieses Turnier ausmacht.





Die Turnierübersicht:

Nachmittag B-Junioren:

Am Nachmittag folgen die B-Junioren, bei denen die SpVgg Landshut als Titelverteidiger antritt. Mit insgesamt vier bisherigen Turniersiegen zählt der Verein zu den erfolgreichsten Teams der Altersklasse, wird jedoch von der SpVgg GW Deggendorf übertroffen, die den Titel bereits sechsmal gewinnen konnte und somit auch in diesem Jahr zu den großen Favoriten zählt.





Die Turnierübersicht:

6. Januar – Großer Abschluss mit den F-Junioren











Die Turnierübersicht:



Den Abschluss des Turniers bildet am 6. Januar traditionell der Dreikönigstag, an dem die F-Junioren im Mittelpunkt stehen. Für viele der jüngsten Teilnehmer ist es der erste große Auftritt in einer voll besetzten Halle, was regelmäßig für emotionale Momente sorgt. Die Freude, der Stolz und die Begeisterung der Kinder schaffen einen besonders atmosphärischen Abschluss, der das Turnier jedes Jahr aufs Neue abrundet.

"Wir freuen uns über ein starkes und internationales Teilnehmerfeld. Die enorme Nachfrage hat jedoch dazu geführt, dass wir, wie jedes Jahr, leider nicht allen interessierten Mannschaften einen Startplatz anbieten konnten. Wir bitten alle Mannschaften, die wir in diesem Jahr nicht berücksichtigen konnten, um Verständnis. Die Entscheidung fällt uns jedes Jahr aufs Neue schwer, da wir das große Engagement und die Begeisterung aller Bewerber sehr schätzen", informiert der Veranstalter.