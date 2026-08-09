Sonnenfinsternis stoppt Bezirkspokal: Verlegung in Ostwürttemberg

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Es ist kein verspäteter Aprilscherz: Eine sehr ungewöhnliche Verlegung gibt es in der zweiten Runde im Fußball-Bezirkspokal Ostwürttemberg. Weil eine beeindruckende partielle Sonnenfinsternis den gewohnten Ablauf am Abend bedrohen soll, müssen die Spiele wenige Tage vor dem Anpfiff verschoben werden.

Eigentlich war für den Mittwochabend, den 12.08.2026, alles für eine gewohnte zweite Pokalrunde bereitet. Doch ein seltenes, dramatisches Naturschauspiel durchkreuzt die Abläufe im Fußballbezirk Ostwürttemberg: An diesem Abend soll sich eine beeindruckende partielle Sonnenfinsternis in Ostwürttemberg ereignen. Wenn der Mond wohl bis zu 88 Prozent der Sonne verdeckt, gerät ein geordneter Spielbetrieb völlig aus den Fugen.

Der Notfallplan kurz vor dem Anpfiff

Ein solch gewaltiges Phänomen stellt die Verantwortlichen des Fußballbezirks vor eine unvorhergesehene Herausforderung. Nur wenige Tage vor dem ursprünglichen Spieltermin am Mittwoch sah sich der Fußballbezirk gezwungen, die Reißleine zu ziehen. Um einen geregelten Spieltag zu gewährleisten, ging eine Mitteilung an alle Vereine: Der Spieltag wird nun auf Donnerstag, den 13.08.2026, verlegt. Der geplante Spielbeginn um 18:30 Uhr bleibt zwar bestehen, doch die Vorbereitungen der Klubs stehen von jetzt auf gleich auf dem Kopf.

Das Schreiben des Fußballbezirks

Die Mitteilung an die Vereine offenbart die ganze Brisanz dieser ungeplanten Kalenderlücke. In einer erstaunlich offenen Wortwahl wendete sich der Bezirk direkt an die Vereine:

"Leider habe ich die Sonnenfinsternis in meine Planungen für die 2. Runde im Bezirkspokal nicht eingeplant. Um einen geregelten Spieltag zu gewährleisten, wird der Spieltag auf Donnerstag, den 13.08.2026 verschoben. Der Spielbeginn um 18:30 Uhr bleibt bestehen. Bitte plant die Änderung für diesen 2. Spieltag in Eure Vorbereitungen ein. Gewünschte und abgestimmte Änderung können bis Montagmorgen um 7 Uhr übers WFV-Postfach mitgeteilt werden. Sorry!!"

Rennen gegen die Uhr

Für die Vereine bedeutet diese blitzartige Verlegung eine organisatorische Kraftanstrengung im Eiltempo. Gewünschte und abgestimmte Änderungen müssen nun bis morgigen Montagmorgen um 7 Uhr über das WFV-Postfach mitgeteilt werden.