Sonnenbrille oder Regenjacke

Mit dem Auto schälten wir uns durch den Verkehr der Freien Hansestadt und erreichten den Prenzlauer Berg des Nordens mit ausreichend Zeitpuffer bis zum Anpfiff. Mein Fahrer hatte im Vorfeld einen Parkplatz ausgespäht, auf dem man für 6 € den ganzen Tag stehen durfte. Das war natürlich praktisch, denn wir hatten noch einen dritten Kick auf dem Zettel, zu dem wir eigentlich mit der U-Bahn fahren wollten. Die Abstellfläche für Autos schien deshalb frei und günstig zu sein, weil der Hamburger Dom gerade im Auf- oder Abbau steckte und dieses Areal sonst brachliegen würde. Wir schlenderten über das Gelände des Volksfestes, den großen Hochbunker stets im Blick. Denn zwischen ihm und einer der Hintertortribünen des Millerntors sollte der Kick zwischen den jeweils Vierten von St. Pauli und Hertha steigen. Recht fix hatten wir das Heiligengeistfeld auch erreicht, aber wir kamen nicht rein. Also entschlossen wir uns, einmal um das Stadion zu laufen und einen Eingang zu suchen. Das war aber ein klassischer Satz mit X, und letztendlich liefen wir quasi einmal um den ganzen Block. Wären wir andersherum gelaufen, wären wir nach ungefähr fünf Minuten am Eingang gewesen.

Und tatsächlich: Dort, hinter diversen Buden, die hier wegen der Millerntor-Galerie standen, war ein schmaler Durchgang.

Durch diesen konnten wir nun endlich das Ziel erreichen. Und anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die den Eingang partout nicht finden konnten.

So bekam ich über die App zum Ground-Sammeln eine Nachricht eines Fußballfreunds aus Braunschweig, der auch vor Ort war, den Eingang aber ebenfalls nicht finden konnte.

Dank meiner Beschreibung schaffte er es aber auch noch.

Gerade noch rechtzeitig, denn das Spiel lief seit einigen Sekunden.

Und es war ein recht flottes: Nach 45 Minuten stand es 2:2, und wir ahnten ja nicht, was hier noch kommen würde.

Erst mal war es an der Zeit, den Flüssigkeitshaushalt im Körper aufzufüllen.

Auf dem Körper war genug davon … es regnete irgendwie fast durchgehend. Was für eine Ironie: Hatten wir uns beim Aussteigen aus dem Auto doch für die Sonnenbrillen, aber gegen die Regenjacken entschieden, weil die Sonne auf uns ballerte, nachdem wir geparkt hatten.

Wir fanden ein Bier und eine Mate in dem kleinen Fan-Laden der St. Pauli Amateure. Zwar war dieser eigentlich gar nicht geöffnet, man verkaufte uns trotzdem etwas. Dankbar gab’s dafür natürlich auch ein bisschen Trinkgeld für die Mannschaftskasse.

Und ich staubte so wenigstens ein Souvenir an diesem Wochenende ab und steckte mir den Becher ein.

Im zweiten Durchgang wurden nicht nur die Zuschauer weiter baden, auch die Hertha soff richtig ab. 9:5 siegten die Kiez-Kicker am Ende.

Wenigstens gab es ein kurzes Wiedersehen mit Lino, der bis vor zwei Jahren noch bei den Ama Zwee kickte und jetzt für die Vierte von Hertha BSC aufläuft.

Mit dem Abpfiff mussten wir los – unser Plan war eh auf Kante genäht, und aufgrund des Regens hatten wir beschlossen, doch fix das Auto zu nehmen, um ins Schanzenviertel zu kommen. Das bedeutete aber auch, dass wir einen neuen Parkplatz suchen mussten …