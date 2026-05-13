Sonneberger Offensivfeuerwerk nach der Pause

– Foto: Carsten Zeich

Dabei hatte zunächst wenig auf einen erfolgreichen Nachmittag der Gastgeber hingedeutet. Zwar konnte Sonneberg personell etwas entspannter in die Partie gehen als zuletzt, dennoch musste Trainer Laurenz Benn erneut umbauen. Die Hausherren fanden nur schwer ins Spiel und überließen den Gästen vor allem in der ersten Halbzeit viele Räume. Siebleben wirkte insgesamt zielstrebiger und kam bereits früh zur ersten großen Gelegenheit. Nach acht Minuten tauchte Jewtschuk frei vor dem Tor auf, setzte den Ball jedoch nur an den Pfosten. Sonneberg blieb offensiv dagegen lange harmlos und konnte sich bis zur Pause keine nennenswerte Torchance erspielen. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann für ihren Aufwand belohnt. Nach einem unsauberen Pass im Spielaufbau schaltete Penzoldt schnell, erkannte den weit vor dem Tor stehenden Keeper Heß und lupfte den Ball aus rund 20 Metern sehenswert zum 0:1 ins Netz (43.).

Nach der Pause zeigte sich Sonneberg allerdings deutlich verbessert. Zwar jubelten zunächst noch einmal die Gäste, doch ein Treffer zum vermeintlichen 0:2 wurde wegen Abseits aberkannt (54.). Praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich: Thau setzte Wittmann stark in Szene, der den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck zum 1:1 einschob (55.). Nun übernahmen die Hausherren komplett die Kontrolle. Nur eine Minute später traf Göhring mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung. Nach einem Dribbling von der linken Seite zog der Angreifer nach innen und schlenzte den Ball unhaltbar in den Winkel – das 2:1 und zugleich einer der Höhepunkte der Partie (56.). Siebleben zeigte sich von den schnellen Gegentreffern sichtlich beeindruckt, während Sonneberg weiter nachlegte. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell um, Thau legte quer und Chakal musste den Ball nur noch zum 3:1 einschieben (62.).