Sonneberger Offensivfeuerwerk nach der Pause

Während die Gäste vor der Pause die bessere Mannschaft waren und verdient führten, drehte Sonneberg die Partie innerhalb weniger Minuten nach dem Seitenwechsel. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Rückkehrer Perparim Metallari mit seinem Treffer in der Nachspielzeit.
Dabei hatte zunächst wenig auf einen erfolgreichen Nachmittag der Gastgeber hingedeutet. Zwar konnte Sonneberg personell etwas entspannter in die Partie gehen als zuletzt, dennoch musste Trainer Laurenz Benn erneut umbauen. Die Hausherren fanden nur schwer ins Spiel und überließen den Gästen vor allem in der ersten Halbzeit viele Räume. Siebleben wirkte insgesamt zielstrebiger und kam bereits früh zur ersten großen Gelegenheit. Nach acht Minuten tauchte Jewtschuk frei vor dem Tor auf, setzte den Ball jedoch nur an den Pfosten. Sonneberg blieb offensiv dagegen lange harmlos und konnte sich bis zur Pause keine nennenswerte Torchance erspielen. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann für ihren Aufwand belohnt. Nach einem unsauberen Pass im Spielaufbau schaltete Penzoldt schnell, erkannte den weit vor dem Tor stehenden Keeper Heß und lupfte den Ball aus rund 20 Metern sehenswert zum 0:1 ins Netz (43.).
Nach der Pause zeigte sich Sonneberg allerdings deutlich verbessert. Zwar jubelten zunächst noch einmal die Gäste, doch ein Treffer zum vermeintlichen 0:2 wurde wegen Abseits aberkannt (54.). Praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich: Thau setzte Wittmann stark in Szene, der den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck zum 1:1 einschob (55.). Nun übernahmen die Hausherren komplett die Kontrolle. Nur eine Minute später traf Göhring mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung. Nach einem Dribbling von der linken Seite zog der Angreifer nach innen und schlenzte den Ball unhaltbar in den Winkel – das 2:1 und zugleich einer der Höhepunkte der Partie (56.). Siebleben zeigte sich von den schnellen Gegentreffern sichtlich beeindruckt, während Sonneberg weiter nachlegte. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell um, Thau legte quer und Chakal musste den Ball nur noch zum 3:1 einschieben (62.).
Ganz entschieden war die Begegnung damit allerdings noch nicht. In der Schlussphase verursachte der eingewechselte Heubach einen Foulelfmeter, den Michele Lehmann sicher zum 3:2 verwandelte (83.). Für kurze Zeit wurde es noch einmal spannend, doch Sonneberg blieb in der Offensive gefährlich. Die Gäste öffneten nun ihre Defensive zunehmend, was die Hausherren konsequent ausnutzten. Laurenz Benn sorgte schließlich mit einem langen Lauf von der Mittellinie für die Entscheidung und traf zum 4:2 (87.). Den emotionalen Abschluss setzte schließlich Perparim Metallari in der Nachspielzeit. Nach einer Hereingabe verpasste zunächst Benn den Ball, ehe der 38-Jährige dahinter goldrichtig stand und zum 5:2-Endstand einschob. Für den Rückkehrer war es der erste Landesklasse-Treffer seit 2016.
Sonnebergs Trainer Laurenz Benn zeigte sich nach der Partie erleichtert: „Am Ende war es absolut verdient, dass wir das Spiel noch drehen und für uns reißen. Mit der ersten Halbzeit konnten wir aber überhaupt nicht zufrieden sein.“
Sieblebens Trainer Christian Hatzky haderte vor allem mit dem Verlauf nach dem Seitenwechsel: „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser. Nach der Pause haben wir das Spiel innerhalb weniger Minuten aus der Hand gegeben.“