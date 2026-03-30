Sonneberg siegt klar - Jubel wird zum Bumerang

– Foto: Philipp Eckstein

Schon vor dem Anpfiff musste FC-Trainer Roberto Benn kurzfristig umstellen: Frederik Leis sagte spontan zu, René Heubach und Phil Wittmann stießen verspätet zum Team. So startete Laurenz Benn anstelle von Wittmann als Angreifer neben Louis Göhring, was sich für den Trainersohn und Youngster auch tortechnisch niederschlagen sollte. Mit nur zwei Wechselspielern auf der Bank startete Sonneberg, im Laufe der ersten Hälfte verdoppelte sich die Zahl durch Heubach und Wittmann. „Unser klares Ziel war ein Heimsieg“, gab Benn vor dem Spiel die Marschroute vor.

Von der ersten Minute an war zu erkennen, dass die Sonneberger die Kontrolle über die Partie übernehmen wollten. Breite Spielzüge und schnelles Kombinationsspiel sollten die kompakte Abwehr der Gäste knacken. Bereits in der 4. Minute tauchte Göhring nach einem exzellenten Steckpass von Benn frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Keeper. Nur fünf Minuten später schien Gospenroda in Führung zu gehen – Fischer, Funke und Scheidemann hatten Geschwindigkeitsnachteile – doch Schreck klärte im letzten Moment. Gospenroda wähnte den Ball dabei hinter der Torlinie, Schiedsrichter-Assistent Bohlig winkte energisch ab. Dennoch jubelte Gospenroda – folgenschwer. Denn bei der anschließenden Jubelszene prallten zwei Gästespieler zusammen, Patrick Elsner verletzte sich und musste wenig später ausgewechselt werden. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Sonneberg mehr und mehr die Kontrolle. Mitte der ersten Halbzeit bot sich eine Doppelchance: Ein gefährlicher Freistoß von Funke wurde vom Keeper pariert, der Nachschuss von Göhring erneut abgewehrt. Auf der Gegenseite bewahrte Heß sein Team bei einem blitzschnellen Konter der Gäste vor einem Rückstand. „Es war zu erkennen, dass wir bei Ballverlusten und den schnellen Kontern schon unsere Probleme hatten. Glücklicherweise hatte Gospenroda heute nicht die Abschlussqualität“, analysierte Benn. Vor der Pause erhöhte Sonneberg noch einmal den Druck: Held setzte freistehend einen Kopfball knapp über das Tor (40.), und nur kurze Zeit später musste Heß erneut in einem Eins-gegen-Eins brillieren (41.). Belohnt wurde die Heimelf schließlich in der 43. Minute: Bernschneider brachte eine Ecke scharf in den Strafraum, Schreck stieg hoch und wuchtete den Ball schulbuchmäßig per Kopf in die Maschen – die Unterkante der Latte half dem Ball über die Linie, und die Führung war perfekt. Nur zwei Minuten später legte Sonneberg nach: Nach einer sehenswerten Kombination zwischen Held und Göhring rief Göhring beim Querpass nur „Laurenz“, der den Ball eiskalt per Lupfer über den Torhüter zum 2:0 ins Netz legte (45.).