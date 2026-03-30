Sonneberg siegt klar - Jubel wird zum Bumerang

Gegen die auswärtsstarken Gäste aus Westthüringen, die 13 ihrer 20 Saisonpunkte auf fremden Plätzen holten, präsentierte sich der 1. FC Sonneberg 2004 von Beginn an entschlossen und zielstrebig – und feierte am Ende einen verdienten 4:1-Heimsieg.
Von der ersten Minute an war zu erkennen, dass die Sonneberger die Kontrolle über die Partie übernehmen wollten. Breite Spielzüge und schnelles Kombinationsspiel sollten die kompakte Abwehr der Gäste knacken. Bereits in der 4. Minute tauchte Göhring nach einem exzellenten Steckpass von Benn frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Keeper. Nur fünf Minuten später schien Gospenroda in Führung zu gehen – Fischer, Funke und Scheidemann hatten Geschwindigkeitsnachteile – doch Schreck klärte im letzten Moment. Gospenroda wähnte den Ball dabei hinter der Torlinie, Schiedsrichter-Assistent Bohlig winkte energisch ab. Dennoch jubelte Gospenroda – folgenschwer. Denn bei der anschließenden Jubelszene prallten zwei Gästespieler zusammen, Patrick Elsner verletzte sich und musste wenig später ausgewechselt werden. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Sonneberg mehr und mehr die Kontrolle. Mitte der ersten Halbzeit bot sich eine Doppelchance: Ein gefährlicher Freistoß von Funke wurde vom Keeper pariert, der Nachschuss von Göhring erneut abgewehrt. Auf der Gegenseite bewahrte Heß sein Team bei einem blitzschnellen Konter der Gäste vor einem Rückstand. „Es war zu erkennen, dass wir bei Ballverlusten und den schnellen Kontern schon unsere Probleme hatten. Glücklicherweise hatte Gospenroda heute nicht die Abschlussqualität“, analysierte Benn. Vor der Pause erhöhte Sonneberg noch einmal den Druck: Held setzte freistehend einen Kopfball knapp über das Tor (40.), und nur kurze Zeit später musste Heß erneut in einem Eins-gegen-Eins brillieren (41.). Belohnt wurde die Heimelf schließlich in der 43. Minute: Bernschneider brachte eine Ecke scharf in den Strafraum, Schreck stieg hoch und wuchtete den Ball schulbuchmäßig per Kopf in die Maschen – die Unterkante der Latte half dem Ball über die Linie, und die Führung war perfekt. Nur zwei Minuten später legte Sonneberg nach: Nach einer sehenswerten Kombination zwischen Held und Göhring rief Göhring beim Querpass nur „Laurenz“, der den Ball eiskalt per Lupfer über den Torhüter zum 2:0 ins Netz legte (45.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sonneberg das bestimmende Team. Gospenroda lauerte auf Konter. Verletzungsbedingt brachte Benn Mitte der zweiten Halbzeit Leis und Wittmann ins Spiel, die später noch in dieser Kombination in Erscheinung treten sollten. Doch zunächst galt es den Anschlusstreffer zu verdauen. In der 69. Minute nutzten die Gäste einen der seltenen Konter: Nach einem individuellen Fehler musste Heß erneut klären, traf dabei aber den Angreifer, sah Gelb, und beim fälligen Elfmeter war er machtlos – 2:1 (72.). Doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten, und die beiden kurz zuvor eingewechselten Spieler ließen die Gästeabwehr alt aussehen: Leis legte den Ball mit der Hacke über die verdutzte Gospenrodaer Abwehrreihe, Wittmann stellte den alten Abstand wieder her (72.). Kurz darauf fiel die Entscheidung: Nach einem Steckball von Wittmann wurde Bernschneider im Strafraum nur noch per Foul gestoppt. Kapitän Hertel verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 4:1-Endstand. Ein kleiner Aufreger gab es auf Gästeseite, da vor der Elfmeterszene eine wohl strafbare Abseitsstellung der Sonneberger diskutiert wurde – Glück für die Hausherren. Am Ende änderte dies jedoch nichts am verdienten Heimerfolg.
„In Summe ein verdienter Heimsieg für uns. Wenn allerdings die Abschlussqualitäten der Angreifer von Gospenroda an diesem Tag besser gewesen wären, hätte das Spiel durchaus auf der Kippe stehen können“, zog Roberto Benn sein Fazit – ein klares Statement, das sowohl die Dominanz seines Teams als auch gleichzeitig eigene Schwächen im Defensivverhalten herausstreicht.