Sonneberg gewinnt Derby - Schock für Basti Leipold

Sonnebergs Plan ging zunächst voll auf. Robertot Benn setzte auf ein ungewöhnliches 4-3-3-System mit Stephan Funke als zentralem Stürmer sowie Amin Chakal und Philip Wittmann auf den Außenbahnen. Dahinter sollten Louis Göhring und Colin Röhlig auf den Achterpositionen sowie Hannes Schreck als Sechser das Zentrum verdichten. „Wir wollten die Mitte dicht bekommen“, erklärte Göhring nach dem Spiel. Der Plan funktionierte. Steinach fand kaum spielerische Lösungen und griff meist zu langen Bällen. „Sie kamen eigentlich nur über lange Bälle, das hat es uns relativ einfach gemacht“, sagte der Sonneberger Torschütze. Zudem hielt Philipp Holland in der Defensive die schnellen Steinacher Angreifer Philipp Sell und Bastian Leipold weitgehend in Schach.

Zur Pause stand ein torloses Remis, doch Sonneberg hatte sich bereits vorgenommen, häufiger die Schnittstellen der Steinacher Defensive zu attackieren. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn wurde dieser Plan perfekt umgesetzt. Nach einem Ballgewinn von Funke schaltete Sonneberg schnell um. Hannes Schreck leitete direkt auf Amin Chakal weiter, der mit einem präzisen Steckpass Louis Göhring auf die Reise schickte. Der Torjäger blieb vor dem Tor eiskalt und schob zum 1:0 ins lange Eck ein (51.). Steinach wirkte nach dem Rückstand sichtbar angeknockt. Vier Minuten später legte Sonneberg nach. Colin Röhlig brachte den Ball mit viel Gefühl in den Strafraum. Marlon Speerschneider gelang der Klärungsversuch per Kopf, Philip Wittmann schaltete am schnellsten und bugsierte den Ball unter die Latte (55.). Kurz kam es zu der Szene, die den weiteren Verlauf des Nachmittags bestimmen sollte. Nach einem Fallrückzieher landete Steinachs Bastian Leipold unglücklich auf der Schulter und blieb mit starken Schmerzen liegen. Sofort war klar, dass es sich um mehr als eine gewöhnliche Blessur handeln könnte. „Ich gehe davon aus, dass die Schulter ausgekugelt war“, sagte Göhring später. Die Situation sei für alle Beteiligten belastend gewesen. „Wir konnten ihn nicht einmal anfassen. Das Spiel war fast eine halbe Stunde unterbrochen.“ Erst nach langer Behandlung durch Rettungsdienst, Notarzt und Sanitäter konnte Leipold unter dem Applaus beider Fanlager vom Platz gebracht werden. Die lange Pause machte sich anschließend bemerkbar. „Je länger die Unterbrechung gedauert hat, desto schwerer wurden die Beine“, schilderte Göhring. Gleichzeitig schöpfte Steinach neue Hoffnung und warf nach Wiederanpfiff alles nach vorne. In der 74. Minute kamen die Gäste zurück ins Spiel. Dominik Liesmann wurde im Strafraum von Robin Fischer fernab des Balles am Fuß getroffen. Schiedsrichter Martin Falk entschied sofort auf Elfmeter. Niklas Hillemann verwandelte sicher zum 2:1. Mit dem Anschlusstreffer wurde das Derby spürbar hitziger. Viele Fouls und Diskussionen prägten die Schlussphase. Steinach drängte auf den Ausgleich, während Sonneberg mehrfach die Entscheidung liegen ließ. Vor allem im Überzahlspiel spielten die Gastgeber mehrere vielversprechende Drei-gegen-eins-Situationen zu unsauber aus. Die größte Chance vergab Philip Sell, der frei durch war, kurz vor dem Tor jedoch wegrutschte. Auch auf der anderen Seite boten sich Möglichkeiten. Göhring scheiterte nach einer Flanke von Scheidemann allein vor dem Tor am stark reagierenden Eichhorn-Nelson. Chakal setzte den Nachschuss ebenfalls nicht im Netz unter. In der langen Nachspielzeit drängte Steinach noch einmal mit aller Macht auf den Ausgleich. Traut setzte einen Kopfball nach Ecke knapp neben das Tor, ehe Moritz Bergmann mit einem gefährlichen Freistoß aus rund 30 Metern Torhüter Heß zu einer Glanzparade zwang. Nach insgesamt über 107 Minuten Spielzeit brachte Sonneberg den Vorsprung schließlich über die Zeit und durfte sich über einen gelungenen Saisonabschluss freuen.

„Es war ein positiver Saisonausklang für uns“, bilanzierte Göhring. „Und eigentlich auch ein weitestgehend faires Derby. Durch den Spielstand wurde es in den letzten zehn Minuten noch einmal etwas hitziger.“ So blieb am Ende ein verdienter Sonneberger Derbysieg. Die Gedanken vieler Spieler und Zuschauer galten nach dem Schlusspfiff jedoch vor allem Bastian Leipold, dem beide Mannschaften eine schnelle und vollständige Genesung wünschen.