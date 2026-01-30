Sonne statt Penne: Fiona und Mia für den DFB am Ball

Costa Blanca statt Unterricht am Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium – so geht das, wenn man hervorragend mit dem Ball um gehen kann. Fiona Itgenshorst aus Nieukerk und Mia Giesen aus Sevelen, beide für den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach im Einsatz, sind bei frühlingshaften Temperaturen ins neue Jahr gestartet. Zur Vorbereitung auf die anstehende Qualifikation zur Europameisterschaft richtete der DFB in der Nähe von Alicante ein Trainingslager für seine U16- und U17-Juniorinnen aus.
Bundestrainerin Sabine Loderer hatte vier Torhüterinnen und 23 Feldspielerinnen für den sportlichen Ausflug nach Spanien nominiert. „Wie in unseren Trainingslagern üblich, liegt unser Hauptfokus in allererster Linie auf den nächsten Entwicklungsschritten“, sagte die Trainerin.
Höhepunkt des Trainingslagers war ein Spiel gegen den Nachwuchs der USA, das sich als echter Härtetest für die deutschen Mädchen erweisen sollte. Fiona Itgenshorst als Abräumerin vor der Abwehr und Mia Giesen als Angreiferin auf dem linken Flügel waren vom An- bis zum Schlusspfiff im Einsatz. Die US-Auswahl war anfangs klar überlegen und ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel kämpfte sich „Team Deutschland“ zurück und schaffte noch ein 2:2.
Demnächst fällt der Unterricht für die Gelderner Schülerinnen ein weiteres Mal aus. Ab 27. Februar steht für die deutsche U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft in Schweden die Qualifikation zur Europameisterschaft auf dem Programm. Die DFB-Auswahl bekommt es dort mit der Mannschaft des Gastgebers, Irland und Dänemark zu tun.
