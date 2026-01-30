Sonne statt Penne: Fiona und Mia für den DFB am Ball

Bundestrainerin Sabine Loderer hatte vier Torhüterinnen und 23 Feldspielerinnen für den sportlichen Ausflug nach Spanien nominiert. „Wie in unseren Trainingslagern üblich, liegt unser Hauptfokus in allererster Linie auf den nächsten Entwicklungsschritten“, sagte die Trainerin.

Gegen die USA ein Remis erkämpft

Höhepunkt des Trainingslagers war ein Spiel gegen den Nachwuchs der USA, das sich als echter Härtetest für die deutschen Mädchen erweisen sollte. Fiona Itgenshorst als Abräumerin vor der Abwehr und Mia Giesen als Angreiferin auf dem linken Flügel waren vom An- bis zum Schlusspfiff im Einsatz. Die US-Auswahl war anfangs klar überlegen und ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel kämpfte sich „Team Deutschland“ zurück und schaffte noch ein 2:2.