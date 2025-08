Soner Sakarya kehrt zurück: Cheftrainer bei DJK Sportbund München-Ost

Von der DJK in den Profifußball – und zurück

Soner Sakarya, Jahrgang 1984, begann seine fußballerische Laufbahn in den Jugendmannschaften der DJK Sportbund München-Ost. Schon früh erkannte man sein außergewöhnliches Talent: Schnelligkeit, Spielintelligenz und ein feines Füßchen für präzise Flanken machten ihn zum Hoffnungsträger. Es folgte der Schritt in den höherklassigen Amateur- und später sogar in den Profibereich. Mehr als ein Jahrzehnt spielte Sakarya auf hohem Niveau, unter anderem bei Vereinen in der Bayernliga und Regionalliga, wo er sich als technisch versierter Offensivmann einen Namen machte.