Sondershausen bleibt Spitze: Verdienter Sieg in Erfurt

Bereits früh musste die Eintracht jedoch eine Schrecksekunde überstehen, als Marius Mrowka für den bereits ausgespielten Torhüter William Hartling in höchster Not auf der Linie rettete. Wenig später vergab im Gegenzug Börold eine riesige Möglichkeit, als er den Ball vor dem leeren Tor nicht richtig traf. Da waren gerade einmal sechs Minuten gespielt. Nach 17 Minuten zog Bastian Seidel aus der Distanz ab, verfehlte das Ziel jedoch knapp. In der 23. Minute sollte es dann klappen: Markus Menke traf nach einer Flanke von Börold zur Sondershäuser Führung. Für Leri Natradze, der in den Anfangsjahren seiner Karriere auch das Eintracht-Trikot trug, gab es dabei nichts zu halten. Die Eintracht kontrollierte in der Folge das Geschehen zunehmend. Die letzte Aktion der ersten Halbzeit gehörte allerdings noch einmal den Borntalern, nach einer Ecke wurde das Hartling-Tor nur knapp verfehlt.

Nach dem Pausentee riss der Tabellenführer das Spielgeschehen endgültig an sich. Zwar mühten sich die Blumenstädter redlich, doch die klareren Chancen hatte die Eintracht. So wurde Florian Cepas Schuss von Natradze gerade noch um den Pfosten gelenkt (56.). Kurz darauf zwang Seidel den gegnerischen Keeper mit einem Freistoß zu einer Glanzparade, als dieser den Ball noch mit den Fingerspitzen entschärfte. In der 67. Minute rettete erneut Natradze gegen Börold, ehe Christian Frenzel per Kopf knapp verzog. Danach hatte Börold erneut Pech, als sein Versuch geblockt wurde. Nur zwei Minuten später scheiterte der eingewechselte Bohdan Unhurian mit einem Kracher an der Latte. Florian Cepa zeigte einmal mehr, dass seine Verpflichtung im Winter ein Volltreffer war: Er spitzelte seinem Gegenspieler an der Grundlinie frech den Ball vom Fuß und passte auf den einschussbereiten Ehsan Shirzad, der wenig Mühe hatte zu vollenden (77.). Nur eine Minute später hatte Marvin Kapell bei seinem Ausflug in den Strafraum die Chance zur endgültigen Spielentscheidung, scheiterte jedoch knapp am Borntaler Torwart. Die Gäste kamen erst in der 80. Minute zu ihrem ersten harmlosen Schüsschen im zweiten Durchgang. Dies sollte auch der letzte nennenswerte Versuch der Landeshauptstädter gewesen sein. Insgesamt ließ die Eintracht defensiv kaum etwas zu und hätte den Sieg bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlicher gestalten können.