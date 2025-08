Sonderlob für Viererkette ‒ TuS zeigt Reaktion auf Auftaktpleite

Holzkirchen – Schon im Vorfeld war klar: Der TuS Holzkirchen muss und will beim ersten Auswärtsspiel der Saison beim TSV Zorneding eine Reaktion zeigen. Auch um, nach der deutlichen 0:4-Pleite zum Auftakt und dem Pokal-Aus unter der Woche einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Vorab: Das gelang – und wie: Die Grün-Weißen feierten am Samstagnachmittag einen ebenso klaren wie auch verdienten 3:0-Sieg in Zorneding. „Für meine Jungs war es absolut wichtig“, betont TuS-Coach Orhan Akkurt. „Vor allem, damit sie den Glauben nicht verlieren.“

Auch der Auftritt seiner Schützlinge in der Folge gefiel ihm durchaus. „Eigentlich hätten wir in der ersten Halbzeit schon 3:0 führen können“, findet Akkurt. Doch der bärenstarke Zornedinger Schlussmann Michael Pohn hatte das eine oder andere Mal etwas dagegen. Etwa nach rund zwanzig Minuten, als Holzkirchens Erlacher aus 16 Metern Entfernung einen wuchtigen Schuss abgab, doch Zornedings Keeper stark dagegenhielt. Oder kurze Zeit später, als Holzkirchens Emil Albrecht per Kopf ebenfalls am Gastgeber-Schlussmann scheiterte. „Es wäre dann sicherlich nicht so hitzig geworden“, glaubt Akkurt. „Meine Mannschaft war heute einfach richtig frisch in der Birne.“

Das zeigte sich auch im zweiten Durchgang – und da klappte es auch mit den Toren. Nach einer knappen Stunde lief Holzkirchens Albrecht in die Tiefe und lupfte Sekundenbruchteile später das Leder über den heraus eilenden Zornedinger Keeper zum 2:0 ins Netz. Rund zwanzig Minuten vor dem Ende machte dann Stefan Hofinger nach einer schönen Kombination mit seinem Treffer zum 3:0 prinzipiell alles klar. „Eigentlich ist es wie in der letzten Woche: Da war auch nicht alles schlecht“, resümiert TuS-Coach Akkurt. „Und jetzt war auch nicht alles gut.“ Seine Mannschaft und er seien „mitten in einem Prozess und das braucht Zeit.“

Wichtig waren die ersten drei Punkte der noch frischen Bezirksliga-Saison aber allemal. „Unsere Viererkette hat das heute auch sehr, sehr gut gemacht“, lobt Akkurt. Die defensive Stabilität dürfte sicherlich mit der Grundstein für den ersten TuS-Auswärtssieg im Jahr 2025 gewesen sein.