Sonderlob für Trainerkollegen: SV Untermenzing gewinnt Derby erneut

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Kompliment an meine Mannschaft und an meinen Trainerkollegen Sam Heigl , der das Team gestern federführend gecoacht und eingestellt hat. Die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt, deshalb wir haben das Spiel wieder zurecht gewonnen. Sam ist für mich einer der Hauptfaktoren mit seiner hervorragenden Arbeit, weswegen sich die Mannschaft in den letzten zweieinhalb Jahren so gut entwickeln konnte.«

Die Partie zwischen dem SV Untermenzing und dem SV Nord München-Lerchenau wurde am 17. November vergangenen Jahres in der Nachspielzeit abgebrochen. Der Grund: eine Rudelbildung „mit 30 bis 50 Personen“ im Münchner Bezirksliga-Derby führte zu einem Polizeieinsatz . Am Mittwoch (Anpfiff 19:45 Uhr) kam es zur Neuauflage, die der SVU für sich entschied.

Bereits in der 13. Minute brachte Maximilian Kriebel die Gastgeber in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sechs Minuten später glich Arbnor Segashi für die Gäste aus. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Abdou Tchagodomou mit seinem Treffer zum 2:1 die Führung für Untermenzing wieder her.

Nach dem Seitenwechsel kam Nord München-Lerchenau erneut zurück ins Spiel. Martin Angermeir erzielte in der 49. Minute den 2:2-Ausgleich. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt: Julian Heigl brachte Untermenzing in der 70. Minute erneut in Führung.

In der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst, als Nikolaos Mangasaros in der 91. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Die numerische Überlegenheit nutzte Untermenzing eiskalt aus – Abdou Tchagodomou machte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Deckel drauf und besiegelte den 4:2-Endstand.

SV Untermenzing – SV Nord München-Lerchenau 4:2

SV Untermenzing: Johannes Winter, Fabian Keller May (79. Lasse Peter Wippert), Philipp Simonides, Alexander Berg, Julian Heigl (94. David Marinkovic), Paul Greger, Tobias Halfmann (73. Luca Steinert), Maximilian Kriebel (61. Daniel Onnertz), Abdou Tchagodomou (94. David Müller), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein (75. Fitim Konjuhi), Omer Berbic, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami (75. Korbinian Hafner), Edin Smajlovic, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (75. Achraf Ben Letaifa), Fabio Zöller, Martin Angermeir, Karl-Heinz Lappe

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Kriebel (13.), 1:1 Arbnor Segashi (19.), 2:1 Abdou Tchagodomou (44.), 2:2 Martin Angermeir (49.), 3:2 Julian Heigl (70.), 4:2 Abdou Tchagodomou (90.+4)

Rot: Nikolaos Mangasaros (91./SV Nord München-Lerchenau/)