Sonderlob für GAP-Keeper Salcher: „Er hat uns im Spiel gehalten“

Es ist ein Hoffnungsschimmer, der vor der Winterpause ein wenig Licht ins Dunkel bringt: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen holt nach vier Niederlagen in Folge bei den hoch gehandelten Aubingern einen Punkt und schöpft damit neuen Mut im Abstiegskampf der Landesliga. Denn beim 2:2 auf dem Münchner Kunstrasenplatz überzeugen die Fußballer spielerisch – und zwar über 90 Minuten. 1. FC-Trainer Stefan Schwinghammer betont: „Es war mental wichtig, dass wir sehen: Wir können das. Wir haben so gut wie fehlerfrei agiert. Darauf können wir aufbauen.“

Dabei hätte er eigentlich mit einem noch größeren Lächeln nach Hause fahren können. Zweimal lag seine Elf vorne. Zunächst hatte Lucas Pfefferle mit einem perfekt getimten Steckpass durch zwei Verteidiger hindurch Jonas Schrimpf in Szene gesetzt. Der Mittelfeldspieler zirkelte den Ball mit dem ersten Kontakt ins lange Eck. Doch die Führung hatte nicht lange Bestand. Weil die Aubinger einen direkten Freistoß durch die Mauer brachten, Daniel Koch seine Schuhspitze in den Versuch hielt und den Ball damit unhaltbar abfälschte. „So ein Ding kannst du auf dem kleinen Platz natürlich immer kassieren“, analysiert Schwinghammer. „Das sind Kleinigkeiten, aber die sind halt entscheidend.“

Die Defensive stand diesmal deutlich kompakter. Christoph Schmidt und Nicolai Bierling dirigierten von hinten heraus und entschärften die eine oder andere gefährliche Situation. Und wenn die Aubinger den Verteidigern dann doch mal entwischten, hatten die Garmisch-Partenkirchner ja noch ein Ass im Ärmel: David Salcher brachte die gegnerischen Stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. „Er hat uns im Spiel gehalten“, lobt sein Coach. Philipp Solleder nährte nach der Pause mit dem erneuten Führungstreffer die Hoffnungen auf den ersten Dreier seit Ende September. Nur hatte der Tabellenzehnte an diesem Sonntagnachmittag das letzte Wort: Zunächst blockten die Werdenfelser einen weiteren gefährlichen Freistoß, aber nach einem starken Doppelpass zappelte der Ball im Netz. „Das spielen sie sehr gut“, zollte Schwinghammer dem Gegner Respekt.

Beim Trainer überwog ohnehin die Freude über den nächsten Entwicklungsschritt. „Wir haben aus zwei Großchancen zwei Treffer gemacht.“ Die Chancenverwertung, positiven Resultate und Spielfreude sind beim 1. FC zurückgekehrt. Damit hat er seine Kerze im Tabellenkeller wieder entfacht. Damit sie aber noch heller leuchtet, braucht es weitere Erfolgserlebnisse. Am besten schon an diesem Mittwoch. Dann steht das Nachholspiel gegen den TSV Grünwald zu Hause auf dem Programm. Und damit ein spielerisch ähnlich versiertes Team wie Aubing. Schwinghammer hofft daher auf eine erneut starke Leistung und den nächsten kleinen Schritt nach vorne. „Wir werden alles reinwerfen.“