Sonderlob für drei Fortuna-Spieler nach U23-Sieg beim Wuppertaler SV

Dabei hatte die U23 nach einem bitteren Patzer von Debütant Milan Czako nach nicht einmal 60 Sekunden schon hinten gelegen. „Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gestartet“, resümierte Langeneke. „In der ersten Minute habe ich gedacht: ,Das Ganze muss doch irgendwann auch mal ein Ende finden’. Wir haben uns das Gegentor wieder selber reingeschossen.“ Zuletzt hatte sein Team vor allem defensiv zu viele Unsicherheiten ausgestrahlt und war hinten so anfällig gewesen, dass selbst mehrere Führungen nicht für wenigstens einen Sieg reichten.

„Für die Art und Weise, wie wir dann aber zurückgekommen sind, muss ich meiner Mannschaft großen Respekt zollen“, betonte der Trainer und lobte besonders die spielerische Qualität vor den beiden Toren, die das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Flingerner drehten. „Der Pass von Danny Latza sowie die Ballannahme und der Torschuss von Deniz Bindemann zum Ausgleich waren schön herausgespielt. Genauso gut war der Abschluss von Hamza Anhari zum zweiten Tor. Da bin ich froh, dass Hamza auch mal wieder bei uns spielen durfte.“

Nur eine Momentaufnahme oder die Wende eingeleitet?