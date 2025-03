Sonderausstellungen für Günter Netzer und Jupp Heynckes

Wenn es einen Fußballspieler braucht, um zu erklären, was in den 1970er-Jahren in Deutschland passiert ist, einen, der für den Wandel in jener Zeit steht, für den Aufbruch und für das Unangepasste, dann ist das Günter Netzer. Das deutsche Fußballmuseum in Dortmund widmet dem „King vom Bökelberg“ nun eine Sonderausstellung, die am 8. April eröffnet wird.