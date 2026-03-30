Sondelfingen wie entfesselt, Rottenburg mit Blitzstart, Spielabsagen

SV Walddorf II – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 1:5

Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen unterstrich in Walddorf ihre Ambitionen mit einem konzentrierten Auftritt. Den Grundstein für den Auswärtserfolg legte Jan Frommann bereits in der 2. Minute. Die Hausherren hielten lange dagegen, mussten aber zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt – direkt vor dem Pausenpfiff – das 0:2 durch Vincent Hornung (45.) hinnehmen. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte Noah Mauser (47.) mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubte Justus Hofmann (76.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar gelang Daniel Russom (86.) der Ehrtreffer für die Walddorfer Reserve, doch Gianluca Sepe stellte in der 89. Minute den alten Abstand und den 1:5-Endstand wieder her.

TuS Metzingen – TSV Mähringen 3:0

In Metzingen sahen die Zuschauer eine Partie, in der die Gastgeber trotz eines frühen Rückschlags die Ruhe bewahrten. Bereits in der 8. Minute hatte Vincent Kabisch die Riesenchance zur Führung, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torhüter Atilla Yavuz Kettner. Die TuS ließ sich davon nicht beirren und ging in der 23. Minute durch Andrei Manolache in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Serhan Sahin (29.) auf 2:0. Kabisch machte seinen Fehlschuss schließlich wett, als er in der 52. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. Mähringen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die stabil stehende Metzinger Defensive kein Durchkommen.

GSV Hellas Reutlingen – TSV Sondelfingen 1:7

Ein wahres Debakel erlebte Hellas Reutlingen gegen einen entfesselten TSV Sondelfingen. Die Gäste dominierten das Geschehen von der ersten Sekunde an. Lawen Chalak (5.) und Patrick Allzeit (27.) sorgten für die frühe Führung, ehe Luke Rohde mit dem Pausenpfiff (45.) auf 0:3 stellte. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug erneut Chalak (46.) zu. In der Folge schraubten Jason Bauder (59.) und erneut Rohde (70.) das Ergebnis auf 0:6. In einer turbulenten Schlussminute fielen die letzten Treffer: Zunächst markierte Tom Schenk (90.) das 0:7, ehe Dimitrios Dimadis im direkten Gegenzug den Ehrtreffer für Hellas erzielte.

TSV Eningen – VfL Pfullingen III 6:0

Vor 100 Zuschauern lieferte der TSV Eningen eine absolut souveräne Vorstellung ab. Die Hausherren kontrollierten die Partie über die gesamte Distanz. Leon Fleischer eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, und Sören Mayer erhöhte mit dem Pausenpfiff (45.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Pfullinger Dritten alle Dämme. Innerhalb von nur neun Minuten schraubten Maxim Mazourov (54.) und erneut Leon Fleischer (59., 61.), der damit seinen Hattrick perfekt machte, das Ergebnis auf 5:0. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Tim Jaeth in der 63. Minute.

TSV Oferdingen – SV Degerschlacht 1:5

Der SV Degerschlacht bewies in Oferdingen vor allem in der Schlussphase den längeren Atem. Zunächst brachte Alexander Bothar (35.) die Gäste in Führung, doch Oferdingen kam motiviert aus der Kabine und glich durch Merlin Schall (47.) zum 1:1 aus. Das Spiel blieb lange offen, bis Alexander Hirscher in der 67. Minute die erneute Führung für Degerschlacht erzielte. In der Schlussviertelstunde schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was die Gäste eiskalt ausnutzten: Ein Doppelpack von David Kraus (76., 78.) und ein später Treffer von Justin Pavlic (84.) sorgten am Ende für einen deutlichen Auswärtssieg.

TSV Betzingen – SV Wannweil 6:1

Vor 120 Zuschauern sahen die Fans in Betzingen eine Partie, die nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Kevin Spallek brachte die Heimelf in der 36. Minute in Front, doch Wannweil glich kurz nach der Pause durch Nashmi Alalawi (49.) aus. Die Antwort der Betzinger folgte hochemotional und prompt: Innerhalb von nur zwei Minuten stellte Liridon Preniqi (51., 53.) mit einem Doppelschlag auf 3:1. In der Schlussphase ließen die Kräfte der Gäste nach. Peter Bachmeier (79.) sowie Nicolas Anastasiou mit zwei späten Toren (88., 90.) besiegelten den deutlichen 6:1-Heimerfolg.