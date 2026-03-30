Sondelfingen wie entfesselt, Rottenburg mit Blitzstart, Spielabsagen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Metzingen erlebten die Zuschauer eine Partie, die von der ersten bis zur letzten Minute unter Spannung stand. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Anes Kadric brachte die Reserve der TuS bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Würtingen leidenschaftlich um den Ausgleich kämpfte, aber lange am Metzinger Abwehrriegel scheiterte. Als die Partie in die absolute Schlussphase ging, schien Myrtai Konstantinos in der 86. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung gesorgt zu haben. Doch der SV Würtingen gab sich nicht auf: In der 90. Minute verkürzte Rogerio Carneiro noch auf 2:1. Für eine hochemotionale Wende in der Nachspielzeit reichte die Zeit jedoch nicht mehr aus.
In Urach sahen die Zuschauer ein klassisches Unentschieden, bei dem beide Treffer bereits im ersten Durchgang fielen. Der FV Bad Urach startete druckvoll und konnte bereits in der 10. Minute den Führungstreffer zum 1:0 bejubeln. Die Gäste vom SV Lautertal ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und arbeiteten sich hochemotional zurück in die Begegnung. Kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Bemühungen belohnt: Marvin Spohn markierte in der 42. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wobei die Abwehrreihen auf beiden Seiten keine weiteren Großchancen mehr zuließen.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Derby mit ständigen Wendungen. Die SGM ging bereits früh durch Armin Dietmann (12.) in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent: Fynn Wolf glich in der 69. Minute für Engstingen aus, doch nur sechs Minuten später schien Kevin Waidmann (75.) mit dem 2:1 den Heimsieg für die Spielgemeinschaft perfekt gemacht zu haben. Engstingen bewies jedoch eine enorme Moral. In der 88. Minute war es erneut Fynn Wolf, der zum 2:2-Endstand einnetzte und seiner Mannschaft damit in letzter Sekunde einen hart erkämpften Punkt sicherte.
In einer defensiv geprägten und hart umkämpften Partie in Holzelfingen gab am Ende ein einziger Moment die Entscheidung. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Boden, wobei spielerische Glanzlichter aufgrund der intensiven Zweikämpfe selten waren. Den entscheidenden Treffer der Partie erlebten die Fans in der 58. Minute, als Philipp Louis Kunkel einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als der SV Auingen nach einer Gelb-Roten Karte für Pascal Schmid (80.) in Unterzahl dem Rückstand hinterherlaufen musste. Holzelfingen verteidigte den knappen Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff.
Der FC Lichtenstein entführte in einer bis zum Ende spannenden Begegnung drei wertvolle Punkte aus Bremelau. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 13. Minute durch Steffen Ammer in Führung. Bremelau zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 26. Minute durch Jannik Meyer zum 1:1-Ausgleich. Die Entscheidung fiel tief in der zweiten Halbzeit: Thomas Szymanski markierte in der 78. Minute das 1:2 für Lichtenstein. Die Schlussminuten waren geprägt von leidenschaftlicher Defensive der Gäste, die den Sieg auch nach einer Gelb-Roten Karte für Patrizio Mosca (93.) in der Nachspielzeit über die Zeit retteten.
TSV Wittlingen – FC Sonnenbühl abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Hülben – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen unterstrich in Walddorf ihre Ambitionen mit einem konzentrierten Auftritt. Den Grundstein für den Auswärtserfolg legte Jan Frommann bereits in der 2. Minute. Die Hausherren hielten lange dagegen, mussten aber zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt – direkt vor dem Pausenpfiff – das 0:2 durch Vincent Hornung (45.) hinnehmen. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte Noah Mauser (47.) mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubte Justus Hofmann (76.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar gelang Daniel Russom (86.) der Ehrtreffer für die Walddorfer Reserve, doch Gianluca Sepe stellte in der 89. Minute den alten Abstand und den 1:5-Endstand wieder her.
In Metzingen sahen die Zuschauer eine Partie, in der die Gastgeber trotz eines frühen Rückschlags die Ruhe bewahrten. Bereits in der 8. Minute hatte Vincent Kabisch die Riesenchance zur Führung, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torhüter Atilla Yavuz Kettner. Die TuS ließ sich davon nicht beirren und ging in der 23. Minute durch Andrei Manolache in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Serhan Sahin (29.) auf 2:0. Kabisch machte seinen Fehlschuss schließlich wett, als er in der 52. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. Mähringen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die stabil stehende Metzinger Defensive kein Durchkommen.
Ein wahres Debakel erlebte Hellas Reutlingen gegen einen entfesselten TSV Sondelfingen. Die Gäste dominierten das Geschehen von der ersten Sekunde an. Lawen Chalak (5.) und Patrick Allzeit (27.) sorgten für die frühe Führung, ehe Luke Rohde mit dem Pausenpfiff (45.) auf 0:3 stellte. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug erneut Chalak (46.) zu. In der Folge schraubten Jason Bauder (59.) und erneut Rohde (70.) das Ergebnis auf 0:6. In einer turbulenten Schlussminute fielen die letzten Treffer: Zunächst markierte Tom Schenk (90.) das 0:7, ehe Dimitrios Dimadis im direkten Gegenzug den Ehrtreffer für Hellas erzielte.
Vor 100 Zuschauern lieferte der TSV Eningen eine absolut souveräne Vorstellung ab. Die Hausherren kontrollierten die Partie über die gesamte Distanz. Leon Fleischer eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, und Sören Mayer erhöhte mit dem Pausenpfiff (45.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Pfullinger Dritten alle Dämme. Innerhalb von nur neun Minuten schraubten Maxim Mazourov (54.) und erneut Leon Fleischer (59., 61.), der damit seinen Hattrick perfekt machte, das Ergebnis auf 5:0. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Tim Jaeth in der 63. Minute.
Der SV Degerschlacht bewies in Oferdingen vor allem in der Schlussphase den längeren Atem. Zunächst brachte Alexander Bothar (35.) die Gäste in Führung, doch Oferdingen kam motiviert aus der Kabine und glich durch Merlin Schall (47.) zum 1:1 aus. Das Spiel blieb lange offen, bis Alexander Hirscher in der 67. Minute die erneute Führung für Degerschlacht erzielte. In der Schlussviertelstunde schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was die Gäste eiskalt ausnutzten: Ein Doppelpack von David Kraus (76., 78.) und ein später Treffer von Justin Pavlic (84.) sorgten am Ende für einen deutlichen Auswärtssieg.
Vor 120 Zuschauern sahen die Fans in Betzingen eine Partie, die nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Kevin Spallek brachte die Heimelf in der 36. Minute in Front, doch Wannweil glich kurz nach der Pause durch Nashmi Alalawi (49.) aus. Die Antwort der Betzinger folgte hochemotional und prompt: Innerhalb von nur zwei Minuten stellte Liridon Preniqi (51., 53.) mit einem Doppelschlag auf 3:1. In der Schlussphase ließen die Kräfte der Gäste nach. Peter Bachmeier (79.) sowie Nicolas Anastasiou mit zwei späten Toren (88., 90.) besiegelten den deutlichen 6:1-Heimerfolg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
In Derendingen erlebten die Zuschauer einen Kaltstart der Hausherren. Der FC Rottenburg II legte los wie die Feuerwehr und führte bereits nach acht Minuten mit 0:2 durch Taylan Canpolat (1.) und Stefan Seidel (8.). Als Tim Johner in der 27. Minute auf 0:3 erhöhte, schien die Partie bereits vorzeitig entschieden. Derendingen bewies jedoch Moral und kam durch Agit Satilmis (34.) noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang keimte Hoffnung bei der TV-Reserve auf, doch Leon Haug (78.) stellte den alten Abstand wieder her. Der späte Treffer von Maximilian Dax (86.) zum 2:4 war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.
In einer intensiv geführten Begegnung behielt die SG Poltringen/Pfäffingen knapp die Oberhand. Fabian Grammer brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Führung, was der Spielgemeinschaft zunächst Sicherheit gab. Lustnau kämpfte sich jedoch hochemotional zurück und belohnte sich kurz vor dem Seitenwechsel durch den Ausgleich von Nico Rinck (42.). Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Das glücklichere Ende hatte die SG auf ihrer Seite: Florian Remmler markierte in der 75. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand.
Ein Unentschieden sahen die Fans in Bodelshausen, wo die Führung zweimal wechselte. Martin Ruoff brachte den VfB in der 29. Minute in Front, doch die Sportfreunde antworteten prompt durch Patrick Hähl (36.). Nach dem Seitenwechsel war es Simon König (59.), der die Hausherren erneut vom Heimsieg träumen ließ. Dußlingen bewies jedoch Nehmerqualitäten und kam in der 67. Minute durch Mario Lukic zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim 2:2 blieb.
In Hagelloch wurde die Partie zur großen Mansur-Yildiz-Show. Dabei begann es für die Hausherren optimal, als Simon Horrer bereits in der 5. Minute zum 1:0 traf. Doch dann übernahm Mössingen das Kommando: Mit einem lupenreinen Hattrick und einem weiteren Treffer (14., 25., 58., 89.) zerlegte Yildiz die Hagellocher Defensive fast im Alleingang. Demir Deliu (32.) und Florentin Wagner (82.) steuerten die weiteren Tore für die Gäste bei. Der zwischenzeitliche Treffer von Josef Kasimir Mailänder (74.) zum 2:4 konnte den deutlichen Auswärtssieg der SG Mössingen/Belsen nicht mehr gefährden.
Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Hirrlingen! Die Hausherren gingen in der 24. Minute durch Elia Reichle in Führung und verteidigten diesen Vorsprung lange Zeit gegen anrennende Wurmlinger. In der 69. Minute schien die Partie zu kippen, als Eric Wachendorfer der Ausgleich für die Gäste gelang. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, brachen in der sechsten Minute der Nachspielzeit alle Dämme: Oliver Ambacher (90.+6) markierte den hochemotionalen Siegtreffer zum 2:1 und sicherte Hirrlingen drei Last-Minute-Punkte.
Der SV Wendelsheim lieferte eine absolut abgeklärte Vorstellung ab und ließ der Reserve aus Ofterdingen keine Chance. Besonders Samuel Lindner erwischte einen Sahnetag: Er stellte mit seinem frühen 1:0 in der 6. Minute die Weichen auf Sieg und legte kurz nach der Pause (49.) mit dem 2:0 nach. Ofterdingen bemühte sich zwar um Entlastung, fand aber gegen die stabil stehende Wendelsheimer Defensive kein Mittel. In der 76. Minute sorgte Moritz Maul mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung und den Heimerfolg.
In einer Begegnung, die lange Zeit von den Abwehrreihen dominiert wurde, fielen die Tore erst in der Schlussphase. Die SG Kiebingen/Bühl schien nach dem Treffer von Michael Assenheimer in der 73. Minute auf dem Weg zum Auswärtssieg zu sein. Doch die Spielgemeinschaft der vier Teilorte bewies Moral und schlug hochemotional zurück: Nur fünf Minuten später (78.) erzielte Benjamin Narr den Ausgleich zum 1:1. In den letzten Minuten suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb bei der Punkteteilung.
In Neustetten sahen die Zuschauer eine Partie mit zwei Gesichtern innerhalb der ersten Halbzeit. Dettingen erwischte den besseren Start und ging durch Jonas Kapp (7.) früh in Führung. Doch Neustetten zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor dem Pausentee komplett. Alexander Maurer (18.), Leon Visel (27.) und Bastian Schimpf (41.) sorgten innerhalb von knapp 25 Minuten für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren den Vorsprung geschickt und ließen defensiv nichts mehr anbrennen.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++