Sommerzugang und neues Trainerteam zur Rückrunde

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Doch Schäfer steht im Verein nicht nur für Tore. Er gilt als Spieler, der Verantwortung übernimmt, präsent ist und den TSV lebt – auf dem Platz wie daneben. Ob organisatorische Aufgaben oder Unterstützung im Vereinsalltag: Schäfer war stets mehr als nur Teil des Kaders.

Beim TSV Mähringen kehrt im Sommer 2026 ein vertrautes Gesicht zurück: Dominik Schäfer wechselt vom TSV Gomaringen zurück zu seinem Heimatverein. Für viele im Umfeld ist es weniger eine Überraschung als vielmehr eine folgerichtige Entwicklung. Der Stürmer hat bereits 86 Spiele im Mähringer Trikot absolviert und war dabei an 45 Toren direkt beteiligt – Zahlen, die seine sportliche Bedeutung unterstreichen.

Umso größer ist die Freude über seine Rückkehr. Mit ihm gewinnt der TSV nicht nur Offensivqualität, sondern auch ein Stück Identität zurück. Die Verantwortlichen erwarten, dass seine Präsenz der Mannschaft sportlich und emotional Auftrieb gibt.

In Mähringen ist die Vorfreude spürbar. Man verbindet mit seiner Heimkehr die Hoffnung auf viele Tore – und auf eine Saison, in der wieder lautstark sein Name durch das Stadion hallt. Willkommen zurück zu Hause.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Oberelchingen

Beim SV Oberelchingen hat mit Beginn der Rückrundenvorbereitung ein neues Trainerteam übernommen. Thomas Kühn kehrt als Cheftrainer zurück, unterstützt von Co-Trainer Marco Wagner. Beide starteten mit viel Energie in die ersten Einheiten, die von Tempo und klarer Struktur geprägt waren. Kühn kennt einen Großteil der Mannschaft bereits, was den Einstieg erleichtert und sofort zielgerichtete Arbeit ermöglicht.

Die Spieler hatten zuvor individuell trainiert und bringen eine solide Basis mit. Nun liegt der Fokus auf einer erfolgreichen Rückrunde. In dieser Woche folgen zwei Trainingseinheiten sowie die ersten Tests: Samstag um 17.30 Uhr gegen die TSG Giengen in Söhnstetten und Sonntag um 11. Uhr gegen die SpVgg Au in Illertissen.

