Sommervorbereitung: VfB Lübeck nimmt die Saison 2026/27 ins Visier

Headcoach Guerino Capretti. der mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material einen guten VfB Lübeck geformt hat, bittet Mitte Juni zum Auftakttanz. – Foto: Olaf Wegerich

Die Sommerpause ist noch jung, doch hinter den Kulissen an der Lohmühle herrscht bereits emsige Betriebsamkeit. Beim VfB Lübeck laufen die personellen und organisatorischen Planungen für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nord auf Hochtouren. Nun haben die Verantwortlichen der Grün-Weißen den offiziellen Fahrplan für die Sommervorbereitung festgezurrt.

Die intensive Phase der Vorbereitung beginnt für die Mannschaft von Cheftrainer Guerino Capretti am Dienstag, den 16. Juni 2026, mit dem offiziellen Trainingsauftakt auf dem heimischen Trainingsgelände. In den darauffolgenden Wochen erwartet die Spieler ein straffes und schweißtreibendes Programm, das den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen soll.

Bis zum mit Spannung erwarteten Saisonauftakt in der Regionalliga Nord, der für das Wochenende des 1. und 2. August 2026 terminiert ist, will Capretti sein Team sowohl körperlich als auch spielerisch in eine optimale Verfassung bringen. Neben harten Einheiten auf dem Trainingsplatz stehen dafür mehrere Testspiele gegen ganz unterschiedliche Kaliber auf dem Programm.

Bereits zwei Tage nach dem Trainingsauftakt wartet die erste lockere Aufgalopp-Partie auf die Lübecker: Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, gastieren die Grün-Weißen beim TSV Brokstedt. Der Anstoß erfolgt um 18:00 Uhr. Gut eine Woche später, am Samstag, den 27. Juni 2026, reist der VfB-Tross zum SV Groß Borstel, wo der Ball ab 17:30 Uhr rollt.

Regionalliga-Gradmesser im Juli und der Pflichtspielauftakt

Im Juli zieht das Niveau der Vorbereitung spürbar an, wenn echte Standortbestimmungen anstehen. Ein erster Gradmesser wartet am Samstag, den 4. Juli 2026, um 14:00 Uhr mit dem Duell gegen den Liga-Konkurrenten SSV Jeddeloh II. Eine noch weitere und sportlich äußert anspruchsvolle Reise treten die Lübecker eine Woche später an: Am Samstag, den 11. Juli 2026, gastiert der VfB um 15:30 Uhr beim ambitionierten Nordost-Regionalligisten Greifswalder FC.

Neben den reinen Freundschaftsspielen wird es für die Grün-Weißen im Juli auch schon im Pflichtspielbetrieb ernst. Die ersten beiden Runden im schleswig-holsteinischen Landespokal müssen zwingend im Sommerfahrplan berücksichtigt werden. Genaue Termine für die Pokalpartien sowie organisatorische Details und Infos zu eventuellen weiteren Testspielen will der Verein in den kommenden Wochen transparent kommunizieren.

Ganz im Sinne des aktuellen rot-grün-weißen Leitfadens blickt der Verein der intensiven Zeit voller Vorfreude entgegen. Unter dem bekannten und gelebten Club-Motto wollen Mannschaft und Umfeld die anstehenden Aufgaben anpacken: