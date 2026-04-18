 2026-04-16T10:11:10.190Z

Vereinsnachrichten

Sommerturniere – TSV Cup 2026

von Moritz Engelbrecht · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

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Endlich wieder Sommerturniere!

Die Vorbereitungen auf den diesjährigen TSV Cup 2026 laufen auf Hochturen. Vorbeikommen, mitspielen zuschauen, anfeuern, mitfiebern!

Der TSV Cup im Juli ist jedes Jahr ein Highlight beim TSV Gernlinden.
Für alle Turniere der Klein- und Großfeldmannschaften sind noch Startplätze verfügbar.
Anmeldungen bitte per E-Mail an fussballjugend@tsv-gernlinden.com.