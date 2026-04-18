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Vereinsnachrichten
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Sommerturniere – TSV Cup 2026
von Moritz Engelbrecht · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser
Die Vorbereitungen auf den diesjährigen TSV Cup 2026 laufen auf Hochturen. Vorbeikommen, mitspielen zuschauen, anfeuern, mitfiebern!
Der TSV Cup im Juli ist jedes Jahr ein Highlight beim TSV Gernlinden. Für alle Turniere der Klein- und Großfeldmannschaften sind noch Startplätze verfügbar. Anmeldungen bitte per E-Mail an fussballjugend@tsv-gernlinden.com.