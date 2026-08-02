Sommerturnier feiert gelungenes Comeback – TuS holt den Turniersieg

– Foto: Dennis Kemmerling

Nach vier Jahren Pause war es endlich wieder soweit: Der TuS Gerresheim veranstaltete auf der heimischen Platzanlage wieder ein vereinseigenes Vorbereitungsturnier. Beim TuS Sommerturnier, das am Freitag und Samstag ausgetragen wurde, kämpften TuS Gerresheim, Sportfreunde Gerresheim, SC Unterbach und Lohausener SV im Modus Jeder gegen Jeden um den Turniersieg.

Bereits der Auftaktabend bot bei bestem Fußballwetter beste Unterhaltung. TuS eröffnete das Turnier mit dem Derby gegen die Sportfreunde Gerresheim. Die zahlreichen Zuschauer sahen eine intensive und umkämpfte Begegnung, in der sich das Team von Trainer Andre Lautermann am Ende mit 2:1 durchsetzen konnte und damit einen perfekten Start in das Turnier erwischte.

Der Freitagabend stand anschließend ganz im Zeichen des Vereinslebens. Traditionell trafen sich viele „Alteingesessene Gerresheimer“ zum geselligen Miteinander auf der Anlage. Bei guter Musik, kühlen Getränken und vielen Gesprächen herrschte bis in die späten Abendstunden eine durchweg positive Stimmung.

In der zweiten Partie des Abends standen sich Lohausener SV und SC Unterbach gegenüber. Die beiden Bezirksligisten lieferten sich ein spannendes Duell, das Unterbach erst in den letzten fünf Spielminuten drehen konnte und schließlich mit 2:1 gewann.

Am Samstag wurde das Turnier ab 13 Uhr fortgesetzt. Zunächst trafen die Sportfreunde Gerresheim auf den Lohausener SV. Die Gäste aus Lohausen, bei denen mit Nikos Tsakiris ein ehemaliger TuS-Trainer an der Seitenlinie stand, setzten sich souverän mit 2:0 durch.

Im Anschluss zeigte TuS Gerresheim eine starke Leistung gegen den SC Unterbach. Mit attraktivem Offensivfußball und großer Spielfreude feierten die Lila-Weißen einen beeindruckenden 4:1-Erfolg. Auch in der darauffolgenden Begegnung gegen Lohausener SV ließ der TuS nichts anbrennen und gewann erneut deutlich mit 4:1.

Abteilungsleiter Oliver Zwiebler zeigte sich nach den beiden überzeugenden Auftritten entsprechend zufrieden: „Es freut mich, dass wir das Turnier für uns entscheiden konnten, aber noch viel mehr, wie wir Fußball gespielt haben. Darauf lässt sich aufbauen.“

Zum letzten angesetzten Turnierspiel traten die Sportfreunde Gerresheim bedauerlicherweise nicht mehr gegen den SC Unterbach an.

Damit stand der TuS Gerresheim als souveräner Sieger des eigenen Sommerturniers fest. Mit drei Siegen aus drei Spielen, 9 Punkten und einem Torverhältnis von 10:3 sicherte sich unsere Mannschaft den ersten Platz. SC Unterbach belegte mit 6 Punkten Rang zwei, dahinter folgte Lohausener SV mit einem Sieg. Die Sportfreunde Gerresheim mussten sich mit dem vierten Platz begnügen.

Auch am Samstagabend wurde rund ums Clubhaus ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Mitglieder, Spieler, Freunde und Unterstützer des Vereins ließen das erfolgreiche Turnierwochenende gemeinsam ausklingen – diesmal sogar mit musikalischer Unterhaltung durch einen DJ, der für zusätzliche Stimmung auf der Anlage sorgte.