Sommertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Ostwürttemberg

– Foto: Jens Körner

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach

Trainer: Erkut Polat

Zugänge: Marko Tokic (FC Viktoria Backnang), Deniz Kul (FV Löchgau), Filip Stanic (SV Fellbach), Ferris Pressburger (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach), Radomir Simeonov Stanchev (FV Sulzbach/Murr)

Abgänge: keine



SpVgg Gammesfeld

Trainer: Tobias Becker

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SpVgg SatteldorfTrainer: Ralf WackerZugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lukas Flemmer (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Robert Becke (SpVgg Hengstfeld-Wallhausen)Abgänge: Julian Erhardt (FSV Hollenbach), Andreas Schlageter (SGM Jagstheim/Onolzheim), Justin Metzner (TSV Unterdeufstetten)SV BreuningsweilerTrainer: Marius JurczykZugänge: Joseph Ankrah (TSV Schmiden), Roland Teiko (TSV Schmiden), David Weiner (SG Weinstadt), Bleon Saramati (SV Fellbach II), Luk Kerschbaum (SV Fellbach II), Luca Mäule (SV Fellbach II), Ismail Cephe (SC Urbach), Pawlos Kirmanis (SC Urbach), Sercan Koc (SG Schorndorf), Leon Moßhammer (TSV Schwaikheim)Abgänge: Elias Silcher (SV Remshalden), Marco Hieber (VfR Birkmannsweiler), Iakovos Porfyriadis (VfR Birkmannsweiler), Noah Solunovic (VfR Birkmannsweiler), Louis Kaspar (SV Remshalden)SV KaisersbachTrainer: Tobias Hofmann, Taner HasZugänge: Tobias Hofmann (), Taner Has (), Lars Kleemann (VfR Murrhardt), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Christian Simon Hoppe (FC Welzheim), Tobias Wiese (VfR Murrhardt), Lukas Tauschek (TSV Schlechtbach), Andreas Sebastian Carda (SV Böblingen II), Walter Duschek (1. FC Normannia Gmünd), Patrick Wenzel (FC Welzheim), Elias Gamm (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Berkant Salman (TSV Schornbach)Abgänge: Alexios Asteris (), Besart Krasniqi (), Anakin Holdinghausen (FV Spfr Neuhausen), Etienne Lasorko (TSV Gaildorf), Christos Akritidis (SV Böblingen)SV UnterweissachTrainer: Andreas Grimmer, Maximilian HöferZugänge: keineAbgänge: Nicolai Heyduk (), Nicolai Heyduk (1. FC Hohenacker)TSV Ilshofen IITrainer: Timo MarschickZugänge: Jean-Pierre Löffler (VfB Neuhütten), Luca Bartz (TSV Ilshofen), Lukas Herold (TSV Ilshofen), Malte Krämer (TSV Ilshofen), Filius Allinger (TSV Ilshofen), Sören Elbl (TSV Braunsbach), Marius Metzger (TSV Braunsbach), Lenny Weiß (TSV Ilshofen), Marc Richter (TSV Hessental), Ronny Hoffmann (TSV Schrozberg)Abgänge: keineTSV NellmersbachTrainer: Hakan KeskinZugänge: Vily Leandre Djine Toukam (SSV Steinach-Reichenbach), Nikita Siebert (SV Fellbach II), Hakan Keskin (), Timo Marx (TSV Nellmersbach), Graziano Trovato (TSV Nellmersbach II), Melvin Ogba (TSV Rudersberg), Marcel Salzmann (FSV Weiler zum Stein), Luca Keyerleber (FSV Waiblingen), Faris Hodzic (SV Fellbach II), Jan Plieninger (FSV Waiblingen), Daniel Acri (TSV Schmiden), Goncalo Cabral Fernandes (TSV Schmiden), Timo Rörich (FSV Waiblingen)Abgänge: Patrick Köllner (), Timo Marx (TSV Nellmersbach), Nik Höschele (VfR Birkmannsweiler), Georgios Tsatlakoglou (VfR Birkmannsweiler)TSV ObersontheimTrainer: Marc Schwerin, Marco KrauseZugänge: keineAbgänge: Thomas Wagner (TSV Sulzdorf)TSV SchmidenTrainer: Giuseppe GrecoZugänge: Giuseppe Greco (TSV Schornbach), Jakob Biedermann (TSV Schornbach), Joel Zinsser (TSV Schornbach), Neset Köker (TB Beinstein), Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (TSV Schornbach), Christopher Russo (TSG Steinheim)Abgänge: Damir Lisic (SV Hegnach), Daniel Acri (TSV Nellmersbach), Goncalo Cabral Fernandes (TSV Nellmersbach), Joseph Ankrah (SV Breuningsweiler), Roland Teiko (SV Breuningsweiler), Matthias Sessa (Karriereende), Skender Godanci (Unbekannt)TSV SchwaikheimTrainer: Michael Will, Kilian MüllerZugänge: Johnny Amendola (TSV Schornbach), Robin Majuntke (SC Korb), Matija Ognjenovic (SV Fellbach II), Ulas Yagmur (TSV Schornbach)Abgänge: Leon Moßhammer (SV Breuningsweiler), Sandro Asiain Soto (Umzug Berlin), Steffen Griese (TV Aldingen), Dennis Becher (TV Aldingen)TURA UntermünkheimTrainer: Semih Dalyanci, Timo BrennerZugänge: Firat Doganay (SSV Schwäbisch Hall)Abgänge: Florian Weidner (TSV Ilshofen), Samuel Weidner (SSV Schwäbisch Hall)VfL MainhardtTrainer: Irfan KücükatanZugänge: keineAbgänge: keine

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FC Germania Bargau

Trainer: Stefan Klotzbücher

Zugänge: Ibrahim Yesilyurt (SG Bettringen II), Ingo Wiesner (TSV Böbingen), Robin Legat (TSV Hüttlingen)

Abgänge: Vinzent Brenner (FC Spraitbach), Benjamin Fink (1. FC Donzdorf), Yeison Erhard (TV Herlikofen), Fabio Mayer (TSV Böbingen)



DJK Schwabsberg-Buch

Trainer: Klaus Frank

Zugänge: Frederik Frank (TSG Abtsgmünd)

Abgänge: Marco Uhl (TSV Nördlingen)



FC Durlangen

Trainer: Marco Ivancevic

Zugänge: Marco Ivancevic (FC Durlangen II), Luca Schöttle (TSV Großdeinbach)

Abgänge: Terry Ludes (TV Straßdorf), Joel Feichtinger (TSV Großdeinbach), Salih Gürdal (1. FC Stern Mögglingen), Lucas Antoni (TV Herlikofen), Ibrahim Lakkis (SG Weinstadt), Atakan Güllük (TSGV Waldstetten), Luciano Falcone (Karriereende)



FV 08 Unterkochen

Trainer: Christian Essig

Zugänge: Vladyslav Shmelov (SV Bissingen), Simon Wegmann (TSG Schnaitheim)

Abgänge: Marcel Illig (SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen), Nico Peiker (SSV Aalen), Simon Gold (Pausiert), Lukas Ebert (SV Pfahlheim), Jens Jakobschy (SSV Aalen), Jurgis Homoki (TV Bopfingen)



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Chrisovalantis Chalkidis

Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen), Denis Jarzew (FC Gundelfingen II), Tim Otto (FC Gundelfingen II)

Abgänge: Lenart Grantolli (FC Gundelfingen II)



FV Viktoria Wasseralfingen

Trainer: Jens Christ

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Bettringen

Trainer: Arthur Feil

Zugänge: Daniel Bayer (TV Steinheim), Lasse Morris Biegert (1. FC Normannia Gmünd), Simon Lechleitner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tadej Anusic (1. FC Normannia Gmünd)

Abgänge: Robin Fischer (FC Spraitbach)



SSV Aalen

Trainer: Samuel Schultes

Zugänge: Nico Peiker (FV 08 Unterkochen), Jens Jakobschy (FV 08 Unterkochen), Danny Schönherr (SV Lauchheim), Cezary Chmielewski (VfR Heilbronn), Patrik Horvath (TSV Crailsheim), Angelo Gabriele Colletti (SG Hohenstadt / Untergrönin.)

Abgänge: Jan Abele (TSG Abtsgmünd), Andy Knappe (SV Waldhausen), Anastas Simeonidi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II), Denis Kukic (TSG Abtsgmünd)



SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen

Trainer: Daniel Mack

Zugänge: keine

Abgänge: Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen), Elvir Arslanovic (TSG Giengen)



SG SGM Lautern-Essingen / TSV Essingen

Trainer: Dennis Hillebrand

Zugänge: Bruno Rentschar (TSV Heubach)

Abgänge: Arbijan Maletzki (SV Lauchheim), Maximilian Frey (Pausiert), Jonas Knecht (TSV Hüttlingen), Timo Maier (Karriereende), Boas Matscheko (TSV Hüttlingen), Lukas Pröll (SV Hussenhofen)



SV Pfahlheim

Trainer: Branko Okic

Zugänge: Nico Hägele (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Lukas Ebert (FV 08 Unterkochen)

Abgänge: Robin Parnitzke (Sportfreunde Dorfmerkingen II)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Trainer: Jürgen Roder

Zugänge: Nico Rahmig (TSG Abtsgmünd), Timon Root (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Julian Welzel (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Lukas Grötzinger (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Paul Deroi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tim Drössler (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Anastas Simeonidi (SSV Aalen)

Abgänge: Timo Frank (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Julian Jaros (Karriereende), Max Rieger (Karriereende), Yannik Weiland (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Cedric Reidegeld (SGM Fachsenfeld / Dewangen )



TSG Nattheim

Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb

Zugänge: Jonas Uhl (SV Asselfingen), Tim Joos (FSC Heidenheim)

Abgänge: Sergen Demiröz (SSG Ulm 99)



TSV Hüttlingen

Trainer: Theodor Nowacki

Zugänge: Jonas Knecht (TSV Essingen), Lorenz Habrom (TSV Essingen), Emanuel Giordano (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III), Philipp Müller (SV Sportfreunde Dinkelsbühl), Boas Matscheko (TSV Essingen), Jonas Knecht (SGM Lautern-Essingen), Boas Matscheko (SGM Lautern-Essingen)

Abgänge: Max Melzer (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Florian Winter (Karriereende), Joachim Waibel (Karriereende), Robin Legat (1. FC Germania Bargau)



Türkspor Heidenheim

Trainer: Denis Enes Werner

Zugänge: Tyson Owie (TSG Schnaitheim), Denisz Toth (FC Gundelfingen II), Semih Sarraf (TSG Schnaitheim), Salvatore di Dio Fiorentino (TKSV Giengen), Nazmi Stolla (TSG Schnaitheim)

Abgänge: Altin Maliqi (ASV Heidenheim (Albsport)), Hikmetcan Türkmen (TKSV Giengen), Lacin Türkmen (Unbekannt), Tugay Kahriman (AC Milan Heidenheim)



TV Neuler

Trainer: Bernd Maier

Zugänge: keine

Abgänge: Manuel Greiner (SG Eigenzell-Ellenberg), Marius Gentner (SGM Rindelbach/Neunheim), Felix Schüll (Karriereende), Claudio Lohmann (Pausiert), Lorenz Hinderberger (Pausiert), Marius Köppe (verletzungsbedingte Pause)