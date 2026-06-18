Sommertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Ostwürttemberg

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
FC Welzheim
Trainer: Kim-Steffen Schmidt
Zugänge: Hakan Bezirgan (reaktiviert), Petros Gelis (VfL Winterbach)
Abgänge: Tim Schneidereit (SV Kaisersbach), Christian Simon Hoppe (SV Kaisersbach), Patrick Wenzel (SV Kaisersbach)
FSV Waiblingen II
Trainer: Fabio Criscuolo
Zugänge: Luca Vullo ()
Abgänge: Atakan Kaya (1. Mannschaft)
---
1. FC Germania Bargau
Trainer: Stefan Klotzbücher
Zugänge: Ibrahim Yesilyurt (SG Bettringen II), Ingo Wiesner (TSV Böbingen), Robin Legat (TSV Hüttlingen)
Abgänge: Vinzent Brenner (FC Spraitbach), Benjamin Fink (1. FC Donzdorf), Yeison Erhard (TV Herlikofen), Fabio Mayer (TSV Böbingen)
DJK Schwabsberg-Buch
Trainer: Klaus Frank
Zugänge: Frederik Frank (TSG Abtsgmünd)
Abgänge: Marco Uhl (TSV Nördlingen)
FC Durlangen
Trainer: Marco Ivancevic
Zugänge: Marco Ivancevic (FC Durlangen II), Luca Schöttle (TSV Großdeinbach)
Abgänge: Terry Ludes (TV Straßdorf), Joel Feichtinger (TSV Großdeinbach), Salih Gürdal (1. FC Stern Mögglingen), Lucas Antoni (TV Herlikofen), Ibrahim Lakkis (SG Weinstadt), Atakan Güllük (TSGV Waldstetten), Luciano Falcone (Karriereende)
FV 08 Unterkochen
Trainer: Christian Essig
Zugänge: Vladyslav Shmelov (SV Bissingen), Simon Wegmann (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Marcel Illig (SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen), Nico Peiker (SSV Aalen), Simon Gold (Pausiert), Lukas Ebert (SV Pfahlheim), Jens Jakobschy (SSV Aalen), Jurgis Homoki (TV Bopfingen)
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Chrisovalantis Chalkidis
Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen), Denis Jarzew (FC Gundelfingen II), Tim Otto (FC Gundelfingen II)
Abgänge: Lenart Grantolli (FC Gundelfingen II)
FV Viktoria Wasseralfingen
Trainer: Jens Christ
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Bettringen
Trainer: Arthur Feil
Zugänge: Daniel Bayer (TV Steinheim), Lasse Morris Biegert (1. FC Normannia Gmünd), Simon Lechleitner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tadej Anusic (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Robin Fischer (FC Spraitbach)
SSV Aalen
Trainer: Samuel Schultes
Zugänge: Nico Peiker (FV 08 Unterkochen), Jens Jakobschy (FV 08 Unterkochen), Danny Schönherr (SV Lauchheim), Cezary Chmielewski (VfR Heilbronn), Patrik Horvath (TSV Crailsheim), Angelo Gabriele Colletti (SG Hohenstadt / Untergrönin.)
Abgänge: Jan Abele (TSG Abtsgmünd), Andy Knappe (SV Waldhausen), Anastas Simeonidi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II), Denis Kukic (TSG Abtsgmünd)
SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen
Trainer: Daniel Mack
Zugänge: keine
Abgänge: Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen), Elvir Arslanovic (TSG Giengen)
SG SGM Lautern-Essingen / TSV Essingen
Trainer: Dennis Hillebrand
Zugänge: Bruno Rentschar (TSV Heubach)
Abgänge: Arbijan Maletzki (SV Lauchheim), Maximilian Frey (Pausiert), Jonas Knecht (TSV Hüttlingen), Timo Maier (Karriereende), Boas Matscheko (TSV Hüttlingen), Lukas Pröll (SV Hussenhofen)
SV Pfahlheim
Trainer: Branko Okic
Zugänge: Nico Hägele (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Lukas Ebert (FV 08 Unterkochen)
Abgänge: Robin Parnitzke (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
Trainer: Jürgen Roder
Zugänge: Nico Rahmig (TSG Abtsgmünd), Timon Root (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Julian Welzel (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Lukas Grötzinger (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Paul Deroi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tim Drössler (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Anastas Simeonidi (SSV Aalen)
Abgänge: Timo Frank (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Julian Jaros (Karriereende), Max Rieger (Karriereende), Yannik Weiland (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Cedric Reidegeld (SGM Fachsenfeld / Dewangen )
TSG Nattheim
Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb
Zugänge: Jonas Uhl (SV Asselfingen), Tim Joos (FSC Heidenheim)
Abgänge: Sergen Demiröz (SSG Ulm 99)
TSV Hüttlingen
Trainer: Theodor Nowacki
Zugänge: Jonas Knecht (TSV Essingen), Lorenz Habrom (TSV Essingen), Emanuel Giordano (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III), Philipp Müller (SV Sportfreunde Dinkelsbühl), Boas Matscheko (TSV Essingen), Jonas Knecht (SGM Lautern-Essingen), Boas Matscheko (SGM Lautern-Essingen)
Abgänge: Max Melzer (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Florian Winter (Karriereende), Joachim Waibel (Karriereende), Robin Legat (1. FC Germania Bargau)
Türkspor Heidenheim
Trainer: Denis Enes Werner
Zugänge: Tyson Owie (TSG Schnaitheim), Denisz Toth (FC Gundelfingen II), Semih Sarraf (TSG Schnaitheim), Salvatore di Dio Fiorentino (TKSV Giengen), Nazmi Stolla (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Altin Maliqi (ASV Heidenheim (Albsport)), Hikmetcan Türkmen (TKSV Giengen), Lacin Türkmen (Unbekannt), Tugay Kahriman (AC Milan Heidenheim)
TV Neuler
Trainer: Bernd Maier
Zugänge: keine
Abgänge: Manuel Greiner (SG Eigenzell-Ellenberg), Marius Gentner (SGM Rindelbach/Neunheim), Felix Schüll (Karriereende), Claudio Lohmann (Pausiert), Lorenz Hinderberger (Pausiert), Marius Köppe (verletzungsbedingte Pause)