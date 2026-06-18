 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Sommertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Ostwürttemberg

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

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BZL Ostwürttemberg 25/26
BL Rems/Murr/Hall 25/26
BZL Ostwürttemberg
BL Rems/Murr/Hall
SG Heldenfingen/Heuchlingen

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

FC Welzheim
Trainer: Kim-Steffen Schmidt
Zugänge: Hakan Bezirgan (reaktiviert), Petros Gelis (VfL Winterbach)
Abgänge: Tim Schneidereit (SV Kaisersbach), Christian Simon Hoppe (SV Kaisersbach), Patrick Wenzel (SV Kaisersbach)

FSV Waiblingen II
Trainer: Fabio Criscuolo
Zugänge: Luca Vullo ()
Abgänge: Atakan Kaya (1. Mannschaft)

SG Oppenweiler-Strümpfelbach
Trainer: Erkut Polat
Zugänge: Marko Tokic (FC Viktoria Backnang), Deniz Kul (FV Löchgau), Filip Stanic (SV Fellbach), Ferris Pressburger (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach), Radomir Simeonov Stanchev (FV Sulzbach/Murr)
Abgänge: keine

SpVgg Gammesfeld
Trainer: Tobias Becker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Satteldorf
Trainer: Ralf Wacker
Zugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lukas Flemmer (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Robert Becke (SpVgg Hengstfeld-Wallhausen)
Abgänge: Julian Erhardt (FSV Hollenbach), Andreas Schlageter (SGM Jagstheim/Onolzheim), Justin Metzner (TSV Unterdeufstetten)

SV Breuningsweiler
Trainer: Marius Jurczyk
Zugänge: Joseph Ankrah (TSV Schmiden), Roland Teiko (TSV Schmiden), David Weiner (SG Weinstadt), Bleon Saramati (SV Fellbach II), Luk Kerschbaum (SV Fellbach II), Luca Mäule (SV Fellbach II), Ismail Cephe (SC Urbach), Pawlos Kirmanis (SC Urbach), Sercan Koc (SG Schorndorf), Leon Moßhammer (TSV Schwaikheim)
Abgänge: Elias Silcher (SV Remshalden), Marco Hieber (VfR Birkmannsweiler), Iakovos Porfyriadis (VfR Birkmannsweiler), Noah Solunovic (VfR Birkmannsweiler), Louis Kaspar (SV Remshalden)

SV Kaisersbach
Trainer: Tobias Hofmann, Taner Has
Zugänge: Tobias Hofmann (), Taner Has (), Lars Kleemann (VfR Murrhardt), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Christian Simon Hoppe (FC Welzheim), Tobias Wiese (VfR Murrhardt), Lukas Tauschek (TSV Schlechtbach), Andreas Sebastian Carda (SV Böblingen II), Walter Duschek (1. FC Normannia Gmünd), Patrick Wenzel (FC Welzheim), Elias Gamm (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Berkant Salman (TSV Schornbach)
Abgänge: Alexios Asteris (), Besart Krasniqi (), Anakin Holdinghausen (FV Spfr Neuhausen), Etienne Lasorko (TSV Gaildorf), Christos Akritidis (SV Böblingen)

SV Unterweissach
Trainer: Andreas Grimmer, Maximilian Höfer
Zugänge: keine
Abgänge: Nicolai Heyduk (), Nicolai Heyduk (1. FC Hohenacker)

TSV Ilshofen II
Trainer: Timo Marschick
Zugänge: Jean-Pierre Löffler (VfB Neuhütten), Luca Bartz (TSV Ilshofen), Lukas Herold (TSV Ilshofen), Malte Krämer (TSV Ilshofen), Filius Allinger (TSV Ilshofen), Sören Elbl (TSV Braunsbach), Marius Metzger (TSV Braunsbach), Lenny Weiß (TSV Ilshofen), Marc Richter (TSV Hessental), Ronny Hoffmann (TSV Schrozberg)
Abgänge: keine

TSV Nellmersbach
Trainer: Hakan Keskin
Zugänge: Vily Leandre Djine Toukam (SSV Steinach-Reichenbach), Nikita Siebert (SV Fellbach II), Hakan Keskin (), Timo Marx (TSV Nellmersbach), Graziano Trovato (TSV Nellmersbach II), Melvin Ogba (TSV Rudersberg), Marcel Salzmann (FSV Weiler zum Stein), Luca Keyerleber (FSV Waiblingen), Faris Hodzic (SV Fellbach II), Jan Plieninger (FSV Waiblingen), Daniel Acri (TSV Schmiden), Goncalo Cabral Fernandes (TSV Schmiden), Timo Rörich (FSV Waiblingen)
Abgänge: Patrick Köllner (), Timo Marx (TSV Nellmersbach), Nik Höschele (VfR Birkmannsweiler), Georgios Tsatlakoglou (VfR Birkmannsweiler)

TSV Obersontheim
Trainer: Marc Schwerin, Marco Krause
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Wagner (TSV Sulzdorf)

TSV Schmiden
Trainer: Giuseppe Greco
Zugänge: Giuseppe Greco (TSV Schornbach), Jakob Biedermann (TSV Schornbach), Joel Zinsser (TSV Schornbach), Neset Köker (TB Beinstein), Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (TSV Schornbach), Christopher Russo (TSG Steinheim)
Abgänge: Damir Lisic (SV Hegnach), Daniel Acri (TSV Nellmersbach), Goncalo Cabral Fernandes (TSV Nellmersbach), Joseph Ankrah (SV Breuningsweiler), Roland Teiko (SV Breuningsweiler), Matthias Sessa (Karriereende), Skender Godanci (Unbekannt)

TSV Schwaikheim
Trainer: Michael Will, Kilian Müller
Zugänge: Johnny Amendola (TSV Schornbach), Robin Majuntke (SC Korb), Matija Ognjenovic (SV Fellbach II), Ulas Yagmur (TSV Schornbach)
Abgänge: Leon Moßhammer (SV Breuningsweiler), Sandro Asiain Soto (Umzug Berlin), Steffen Griese (TV Aldingen), Dennis Becher (TV Aldingen)

TURA Untermünkheim
Trainer: Semih Dalyanci, Timo Brenner
Zugänge: Firat Doganay (SSV Schwäbisch Hall)
Abgänge: Florian Weidner (TSV Ilshofen), Samuel Weidner (SSV Schwäbisch Hall)

VfL Mainhardt
Trainer: Irfan Kücükatan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FC Germania Bargau
Trainer: Stefan Klotzbücher
Zugänge: Ibrahim Yesilyurt (SG Bettringen II), Ingo Wiesner (TSV Böbingen), Robin Legat (TSV Hüttlingen)
Abgänge: Vinzent Brenner (FC Spraitbach), Benjamin Fink (1. FC Donzdorf), Yeison Erhard (TV Herlikofen), Fabio Mayer (TSV Böbingen)

DJK Schwabsberg-Buch
Trainer: Klaus Frank
Zugänge: Frederik Frank (TSG Abtsgmünd)
Abgänge: Marco Uhl (TSV Nördlingen)

FC Durlangen
Trainer: Marco Ivancevic
Zugänge: Marco Ivancevic (FC Durlangen II), Luca Schöttle (TSV Großdeinbach)
Abgänge: Terry Ludes (TV Straßdorf), Joel Feichtinger (TSV Großdeinbach), Salih Gürdal (1. FC Stern Mögglingen), Lucas Antoni (TV Herlikofen), Ibrahim Lakkis (SG Weinstadt), Atakan Güllük (TSGV Waldstetten), Luciano Falcone (Karriereende)

FV 08 Unterkochen
Trainer: Christian Essig
Zugänge: Vladyslav Shmelov (SV Bissingen), Simon Wegmann (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Marcel Illig (SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen), Nico Peiker (SSV Aalen), Simon Gold (Pausiert), Lukas Ebert (SV Pfahlheim), Jens Jakobschy (SSV Aalen), Jurgis Homoki (TV Bopfingen)

FV Sontheim/Brenz
Trainer: Chrisovalantis Chalkidis
Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen), Denis Jarzew (FC Gundelfingen II), Tim Otto (FC Gundelfingen II)
Abgänge: Lenart Grantolli (FC Gundelfingen II)

FV Viktoria Wasseralfingen
Trainer: Jens Christ
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Bettringen
Trainer: Arthur Feil
Zugänge: Daniel Bayer (TV Steinheim), Lasse Morris Biegert (1. FC Normannia Gmünd), Simon Lechleitner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tadej Anusic (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Robin Fischer (FC Spraitbach)

SSV Aalen
Trainer: Samuel Schultes
Zugänge: Nico Peiker (FV 08 Unterkochen), Jens Jakobschy (FV 08 Unterkochen), Danny Schönherr (SV Lauchheim), Cezary Chmielewski (VfR Heilbronn), Patrik Horvath (TSV Crailsheim), Angelo Gabriele Colletti (SG Hohenstadt / Untergrönin.)
Abgänge: Jan Abele (TSG Abtsgmünd), Andy Knappe (SV Waldhausen), Anastas Simeonidi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II), Denis Kukic (TSG Abtsgmünd)

SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen
Trainer: Daniel Mack
Zugänge: keine
Abgänge: Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen), Elvir Arslanovic (TSG Giengen)

SG SGM Lautern-Essingen / TSV Essingen
Trainer: Dennis Hillebrand
Zugänge: Bruno Rentschar (TSV Heubach)
Abgänge: Arbijan Maletzki (SV Lauchheim), Maximilian Frey (Pausiert), Jonas Knecht (TSV Hüttlingen), Timo Maier (Karriereende), Boas Matscheko (TSV Hüttlingen), Lukas Pröll (SV Hussenhofen)

SV Pfahlheim
Trainer: Branko Okic
Zugänge: Nico Hägele (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Lukas Ebert (FV 08 Unterkochen)
Abgänge: Robin Parnitzke (Sportfreunde Dorfmerkingen II)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
Trainer: Jürgen Roder
Zugänge: Nico Rahmig (TSG Abtsgmünd), Timon Root (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Julian Welzel (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Lukas Grötzinger (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Paul Deroi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tim Drössler (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Anastas Simeonidi (SSV Aalen)
Abgänge: Timo Frank (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Julian Jaros (Karriereende), Max Rieger (Karriereende), Yannik Weiland (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Cedric Reidegeld (SGM Fachsenfeld / Dewangen )

TSG Nattheim
Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb
Zugänge: Jonas Uhl (SV Asselfingen), Tim Joos (FSC Heidenheim)
Abgänge: Sergen Demiröz (SSG Ulm 99)

TSV Hüttlingen
Trainer: Theodor Nowacki
Zugänge: Jonas Knecht (TSV Essingen), Lorenz Habrom (TSV Essingen), Emanuel Giordano (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III), Philipp Müller (SV Sportfreunde Dinkelsbühl), Boas Matscheko (TSV Essingen), Jonas Knecht (SGM Lautern-Essingen), Boas Matscheko (SGM Lautern-Essingen)
Abgänge: Max Melzer (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Florian Winter (Karriereende), Joachim Waibel (Karriereende), Robin Legat (1. FC Germania Bargau)

Türkspor Heidenheim
Trainer: Denis Enes Werner
Zugänge: Tyson Owie (TSG Schnaitheim), Denisz Toth (FC Gundelfingen II), Semih Sarraf (TSG Schnaitheim), Salvatore di Dio Fiorentino (TKSV Giengen), Nazmi Stolla (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Altin Maliqi (ASV Heidenheim (Albsport)), Hikmetcan Türkmen (TKSV Giengen), Lacin Türkmen (Unbekannt), Tugay Kahriman (AC Milan Heidenheim)

TV Neuler
Trainer: Bernd Maier
Zugänge: keine
Abgänge: Manuel Greiner (SG Eigenzell-Ellenberg), Marius Gentner (SGM Rindelbach/Neunheim), Felix Schüll (Karriereende), Claudio Lohmann (Pausiert), Lorenz Hinderberger (Pausiert), Marius Köppe (verletzungsbedingte Pause)