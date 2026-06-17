2026-06-16T13:08:32.282Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Sommertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Nordschwarzwald Auf FuPa gibt es den Überblick. von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser – Foto: Andreas Krisch
Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
Bezirksliga Nordschwarzwald 1. FC Altburg Trainer: Felix Kübler Zugänge: keine Abgänge: keine FV GW Ottenbronn Trainer: Julian Immisch Zugänge: keine Abgänge: Sükrü Yelchi (FV Calw II) SG Ahldorf/Mühlen Trainer: Andreas Hug Zugänge: keine Abgänge: keine SG Dornstetten Trainer: Tim Jung, Kai Totzl Zugänge: keine Abgänge: keine Sportfreunde Gechingen Trainer:
Jens Kusterer
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Althengstett Trainer:
Daniel Sajko
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Baiersbronn Trainer:
Kevin Braun, Sebastian Braun
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Eutingen Trainer:
Alexander Esslinger
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SGM Felldorf/Bierlingen Trainer:
Ümit Dagistan
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Gültlingen Trainer:
Marcus Pflieger, Robin Braun
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach Trainer:
Michael Frey
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Wittendorf Trainer:
Marco Sumser
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
TSF Dornhan Trainer:
Julian Haas, Daniel Schreiber
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
TSV Möttlingen Trainer:
Tobias Blank
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
VfL Nagold II Trainer:
Michael Steger
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
VfR Sulz Trainer:
Philipp Rumpel, Domenico Mosca
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
---
Bezirksliga Neckar/Fils 1. FC Donzdorf Trainer: Manuel Doll Zugänge: keine Abgänge: keine 1. FC Frickenhausen Trainer: Sascha Strähle Zugänge: keine Abgänge: keine 1. FC Heiningen Trainer: Dominik Mader Zugänge: keine Abgänge: keine FV Plochingen Trainer: Denis Egger Zugänge: keine Abgänge: keine FV Vorwärts Faurndau Trainer: Giuseppe Iorfida Zugänge: keine Abgänge: keine SC Geislingen II Trainer: Björn Esslinger Zugänge: keine Abgänge: keine SV Ebersbach/Fils Trainer: Dinko Radojevic Zugänge: keine Abgänge: keine TSG Salach Trainer: Michael Oelkuch Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Berkheim Trainer: Patrick Bauer Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Denkendorf Trainer: Hendrik-Lars Gil Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Jesingen Trainer: Gabriel-Cosmin Simion Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Oberboihingen Trainer: Oliver Scherb Zugänge: keine Abgänge: keine TSV RSK Esslingen Trainer: Marko Kovacic Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Weilheim/Teck Trainer: Salvatore De Rosa Zugänge: keine Abgänge: keine Türkspor Nürtingen 73 Trainer: Fatih Özkahraman Zugänge: keine Abgänge: keine VfL Kirchheim/Teck Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er Zugänge: keine Abgänge: keine