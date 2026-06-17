 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Sommertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Nordschwarzwald

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Krisch

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BZL Neckar/Fils
BZL Nordschwarzwald
FC Frickenh.
FC Heiningen
Ebersbach/F.

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. FC Altburg
Trainer: Felix Kübler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV GW Ottenbronn
Trainer: Julian Immisch
Zugänge: keine
Abgänge: Sükrü Yelchi (FV Calw II)

SG Ahldorf/Mühlen
Trainer: Andreas Hug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Dornstetten
Trainer: Tim Jung, Kai Totzl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Gechingen
Trainer: Jens Kusterer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Althengstett
Trainer: Daniel Sajko
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Baiersbronn
Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Eutingen
Trainer: Alexander Esslinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SGM Felldorf/Bierlingen
Trainer: Ümit Dagistan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Gültlingen
Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach
Trainer: Michael Frey
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wittendorf
Trainer: Marco Sumser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSF Dornhan
Trainer: Julian Haas, Daniel Schreiber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Möttlingen
Trainer: Tobias Blank
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Nagold II
Trainer: Michael Steger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Sulz
Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf
Trainer: Manuel Doll
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. FC Frickenhausen
Trainer: Sascha Strähle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. FC Heiningen
Trainer: Dominik Mader
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Plochingen
Trainer: Denis Egger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Vorwärts Faurndau
Trainer: Giuseppe Iorfida
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Geislingen II
Trainer: Björn Esslinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Ebersbach/Fils
Trainer: Dinko Radojevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Salach
Trainer: Michael Oelkuch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Berkheim
Trainer: Patrick Bauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Denkendorf
Trainer: Hendrik-Lars Gil
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Jesingen
Trainer: Gabriel-Cosmin Simion
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Oberboihingen
Trainer: Oliver Scherb
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV RSK Esslingen
Trainer: Marko Kovacic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Weilheim/Teck
Trainer: Salvatore De Rosa
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkspor Nürtingen 73
Trainer: Fatih Özkahraman
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Kirchheim/Teck
Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er
Zugänge: keine
Abgänge: keine