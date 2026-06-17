Sommertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Nordschwarzwald

– Foto: Andreas Krisch

SG Ahldorf/Mühlen

Trainer: Andreas Hug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Dornstetten

Trainer: Tim Jung, Kai Totzl

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Sportfreunde GechingenTrainer: Jens KustererZugänge: keineAbgänge: keineSV AlthengstettTrainer: Daniel SajkoZugänge: keineAbgänge: keineSV BaiersbronnTrainer: Kevin Braun, Sebastian BraunZugänge: keineAbgänge: keineSV EutingenTrainer: Alexander EsslingerZugänge: keineAbgänge: keineSGM Felldorf/BierlingenTrainer: Ümit DagistanZugänge: keineAbgänge: keineSV GültlingenTrainer: Marcus Pflieger, Robin BraunZugänge: keineAbgänge: keineSG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV WürzbachTrainer: Michael FreyZugänge: keineAbgänge: keineSV WittendorfTrainer: Marco SumserZugänge: keineAbgänge: keineTSF DornhanTrainer: Julian Haas, Daniel SchreiberZugänge: keineAbgänge: keineTSV MöttlingenTrainer: Tobias BlankZugänge: keineAbgänge: keineVfL Nagold IITrainer: Michael StegerZugänge: keineAbgänge: keineVfR SulzTrainer: Philipp Rumpel, Domenico MoscaZugänge: keineAbgänge: keine

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf

Trainer: Manuel Doll

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FC Frickenhausen

Trainer: Sascha Strähle

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FC Heiningen

Trainer: Dominik Mader

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Plochingen

Trainer: Denis Egger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Vorwärts Faurndau

Trainer: Giuseppe Iorfida

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Geislingen II

Trainer: Björn Esslinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Ebersbach/Fils

Trainer: Dinko Radojevic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Salach

Trainer: Michael Oelkuch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Berkheim

Trainer: Patrick Bauer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Denkendorf

Trainer: Hendrik-Lars Gil

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Jesingen

Trainer: Gabriel-Cosmin Simion

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Oberboihingen

Trainer: Oliver Scherb

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV RSK Esslingen

Trainer: Marko Kovacic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Weilheim/Teck

Trainer: Salvatore De Rosa

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Nürtingen 73

Trainer: Fatih Özkahraman

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Kirchheim/Teck

Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er

Zugänge: keine

Abgänge: keine